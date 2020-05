Unbekannte stehlen 60 Meter Kupferkabel

Auf dem Gelände einer Kiesgrube bei Neubrunn haben unbekannte Täter über das Wochenende zirka 60 Meter Kupferkabel gestohlen. Zwischen Freitag und Sonntag rollten die Unbekannten eine 900 Kilogramm schwere Kabelrolle einen leichten Abhang hinunter und wickelten das Kupferkabel dabei ab, das teilt die Polizei mit. Von den insgesamt 100 Metern Kabel trennten sie mit einer Flex zirka 60 Meter ab und luden das Diebesgut auf einen Kleinlastwagen. Die restlichen 40 Meter blieben liegen. Der Wert des Diebesguts beträgt mehrere Tausend Euro. An einer zweiten Kabelrolle richteten die Täter beim Zerschneiden einen Schaden in Höhe von zirka 500 Euro an. Da es sich hier um Aluminiumkabel handelte, hatten die Gauner kein weiteres Interesse.