Unbekannte erbeuten 600 Euro

Ausschließlich auf Bargeld hatten es Einbrecher abgesehen, die in der Nacht zum Dienstag in Pfullendorf unterwegs gewesen sind. Das teilt die Polizei nun mit. Die unbekannten Täter, die bei ihren Einbrüchen in Firmengebäude in den Straßen „Äußeres Härle“ und „Im Goldäcker“ einen Sachschaden von etwa 1000 Euro angerichtet haben, erbeuteten über 600 Euro Bargeld. In allen Fällen drangen die Einbrecher durch zuvor aufgehebelte Fenster, in einem Fall durch eine gewaltsam geöffnete Tür, in die Gebäude ein und durchsuchten die Büroräume nach Bargeld. Die Polizei sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung.