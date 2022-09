Unbekannte brechen Verkaufswägen bei Streetfood-Festival auf

Gleich mehrere Verkaufsstände auf dem Gelände des Streetfood-Festivals in der Straße „Am Stadtgarten“ in Pfullendof sind von Unbekannten in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgebrochen worden.

Offenbar hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen, das sie aus insgesamt drei gewaltsam aufgebrochenen Verkaufsanhängern entwendeten, so die Polizei.

Bei einem vierten Imbisswagen versuchten die Einbrecher, einen Klappladen aufzubrechen, scheiterten jedoch. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/20160 entgegen.