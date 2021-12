In einen türkischen Kiosk in der Straße „Am Pfarröschle“ sind bereits am Mittwoch Einbrecher eingestiegen und haben Bargeld erbeutet. Das teilt die Polizei nun mit. Die Beamten suchen derzeit nach Hinweisen zur Tat.

Wer Verdächtiges beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu Täter oder Tat geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter Telefon 07552/201 60 zu melden.