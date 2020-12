Unbekannte brechen in Dorfladen ein

Nachdem Unbekannte am frühen Dienstagmorgen zwischen Mitternacht und etwa 4.45 Uhr in einen Dorfladen in der Dorfstraße in Herdwangen-Schönach eingebrochen sind, ermittelt die Polizei. Die Einbrecher warfen laut Polizeimitteilung die Glasscheibe der Eingangstür mit einem Stein ein, verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum und entwendeten daraus Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Neben dem Diebstahlschaden beläuft sich auch der Sachschaden auf einen vierstelligen Betrag. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07552/201 60 zu melden.