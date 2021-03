Unbekannte beschädigen mehrere Maschinen

Etwa 4000 Euro beträgt der Sachschaden, den unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, an mehreren Fahrzeugen verursacht haben, die in einer Maschinenhalle in der Sentenharter Straße in Wald abgestellt waren. Nach ersten Ermittlungen brachen die Täter ein Schiebetor auf und gelangten so in das Gebäudeinnere, das teilt die Polizei mit. Dort schlugen sie an mehreren landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen die Scheiben ein. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch und bittet Personen, die in dem fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 07581/4820 zu melden.