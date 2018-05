Umtrunk auf dem Marktplatz setzt den Schlusspunkt

Das Ende naht: Mit einem „Adieu und auf Wiedersehen“ am Sonntag, 27. Mai, geht in Pfullendorf die Geschichte des Restaurants „Deutscher Kaiser“ zu Ende, die 1919 begonnen hatte. Doch auch wenn beim Wirte-Paar Sonja und Paul Woerz noch immer ein bisschen Wehmut mitschwingt, stehen die Gastronomen zu ihrem Entschluss. Erleichtert wird es ihnen dadurch, dass kaum ein Pfullendorfer darüber in den vergangenen Monaten auch nur ein böses Wort verloren hat – und dadurch, dass es für alle Beteiligten eine Perspektive gibt.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres waren Sonja und Paul Woerz mit ihrer Entscheidung an die Öffentlichkeit gegangen. Bei einem Pressegespräch kündigten sie an, den „Deutschen Kaiser“ aus Altersgründen zum 1. Juni 2018 zu schließen. Weder Tochter Christina noch Sohn Paul – beide haben beruflich einen anderen Weg eingeschlagen – wollten den Betrieb übernehmen. Und jemand anderem als seinen eigenen Kindern wolle er den Traditionsbetrieb lieber nicht überlassen, sagte Paul Woerz. Wirtschaftliche Gründe spielten jedenfalls keine Rolle. Das Restaurant laufe sehr gut, sagte der Gastronom damals.

Inzwischen sind zehn Monate vergangen. Zehn Monate, in denen sich die Pfullendorfer mit dem Gedanken an die Schließung allmählich anfreunden konnten. Und zehn Monate, in denen sich neue Perspektiven für alle Beteiligten aufgetan haben. „Gerade deshalb haben wir den Entschluss so frühzeitig bekannt gegeben“, sagt Paul Woerz. „So ist zum Beispiel den Vereinen genug Zeit geblieben, sich eine neue Heimat für ihre Versammlungen zu suchen.“

Friseursalon und Café

Was mit dem Gebäude am Marktplatz geschieht, ist ebenfalls klar: Nach der Schließung des Restaurants richtet Anja Brucker, Inhaberin des Friseurgeschäfts Kupferschmid in Aach-Linz, im Nebenzimmer einen neuen Friseursalon ein. Der Gastraum wird zum Café umfunktioniert. Wichtig war Sonja und Paul Woerz aber auch, dass sich ihre zehn Mitarbeiter in Ruhe einen neuen Job suchen können – was ihnen auch gelungen ist. Zwei der Angestellten werden in Anja Bruckers neuem Café arbeiten, zwei weitere im neuen Restaurant „Lukullum“ im Seepark Linzgau. Die anderen Beschäftigten haben im „Deutschen Kaiser“ einen Nebenjob und ohnehin einen anderen festen Arbeitsplatz.

Auch Sonja und Paul Woerz legen nach der Schließung des Restaurants nicht einfach die Füße hoch – im Gegenteil. Sonja Woerz wird nach ihrer Zeit im „Deutschen Kaiser“ an der Rezeption des Hotels „Krone“ arbeiten. Vor allem der Kontakt zu Gästen bleibt ihr damit erhalten. Dieser lag ihr schließlich schon immer besonders am Herzen.

Vorfreude auf neue Aufgaben

Paul Woerz tritt am 1. September eine Stelle als „Food-and-Beverages-Manager“ beim Pfullendorfer Spielhallenbetreiber Extra Games an. In dieser Position wird er deutschlandweit für die Gastronomie in den Spielhallen zuständig sein. Darüber hinaus sollen noch weitere Aufgaben hinzu kommen.

Trotz aller Wehmut, die die bevorstehende Restaurant-Schließung mit sich bringt: „Wir freuen uns auf unsere neuen Aufgaben“, sagt Paul Woerz. „Auch dank der Perspektive, dass es für alle gut weitergeht.“ Hinzu komme aber noch ein weiterer positiver Aspekt: „Wir können mit dem ,Deutschen Kaiser’ auf dem Höhepunkt aufhören.“

Bis zum letzten Öffnungstag sei das Restaurant abends inzwischen nahezu komplett ausgebucht. Am Samstag, 26. Mai, findet eine letzte Familienfeier statt. Für Sonntag, 27. Mai, laden Sonja und Paul Woerz zum „Adieu und auf Wiedersehen“ auf dem Marktplatz ein: Dort findet ab 14 Uhr ein Umtrunk statt – für jeden, der kommen möchte. „Wir wollten niemanden direkt einladen – so konnten wir auch niemanden vergessen“, sagt Paul Woerz. „Und wir waren immer eine Wirtschaft für jedermann.“ Bereits am Montag, 28. Mai, starten dann die Umbauarbeiten für den neuen Friseursalon mit Café. Läuft alles nach Plan, soll dieser am 1. September eröffnen.