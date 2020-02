Umstürzender Baum verursacht Unfall

Eine 60-jährige Autofahrerin hat am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr aufgrund des Sturms einen Autounfall gehabt. Wie die Polizei weiterhin mitteilte, war sie auf Landesstraße 201 von Echbeck in Richtung Denkingen unterwegs als ein umstürzender Baum auf der Straße landete. Sie konnte diesem nicht mehr ausweichen und prallte frontal dagegen. Die 60-jährige Fahrerin blieb unverletzt. An dem BMW, welcher aufgrund der hohen Gefahr erst nachmittags geborgen werden konnte, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.