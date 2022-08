Umsonst und draußen lockt in den Stadtgarten

Umsonst und draußen, unter diesem Motto findet am Samstag, 20. August, eine Veranstaltung im Stadtgarten statt. Sie beginnt laut Pressemitteilung ab 17 mit der Gruppe Stereolites. Anschließend treten Epi and friends auf.

Enkhjargal Dandarvaanchig „Epi“ , das Stimmwunder aus der Mongolei, liebe es mit seinem Spiel auf der Morin hoor und seines Gesanges, seine traditionellen Wurzeln mit moderner, westlich geprägter Musik und Improvisation zu verschmelzen. Er studierte am Musik-Konservatorium in Ulaanbaatar, spielte er im mongolischen Fernsehen und tourte mit verschiedenen Staatsensembles durch Europa. Franz und Epi lernten sich in Rüdiger Oppermanns Weltmusikensemble kennen.

Der Multiinstrumentalist Franz Schüssele sei als Grenzgänger zwischen Klassik, Jazz, Volks- und Weltmusik international als Solist mit Alphorn, archaischen Naturton- und historischen Instrumenten, wie zum Beispiel Serpent, Lure, Carnyx, Trumscheit (Tromba Marina) und weiteren Instrumenten unterwegs. Als Solist und mit seiner Musikgruppe ,,Gälfiäßler", die durch Rundfunk und Fernsehen bekannt und zu einem Markenzeichen für originale und originelle Volksmusik und ausgefallene Instrumente wurde, steht er seit über 35 Jahren auf der Bühne.

Dorle Ferbers Wilde Welten Trio vervollständigt den Tag. Das Wilde Welten Trio sind Dorle Ferber, Stimme, Violine, Kompositionen, Kolja Legde, Kontrabass, Andieh Merk, Saxophon, Flöten, Percussion. Die Lieder aus der Feder von Dorle Ferber erzählen Geschichten aus der Kindheit, vom Großstadtdschungel, von Wasserwesen und Wäldern, dem Wunsch nach besseren Zeiten für alle, den Wirren des Alltags, von Ängsten, Mut und Aufbruchstimmung.

Kontrabassist Kolja Legde ist Absolvent des renommierten Berliner Jazz-Institut, studierte unter anderem bei John Hollenbeck, spielt im Gypsy-Jazz-Trio Die Drahtzieher und ist involviert in zahlreiche Projekte in Klassik, Pop, Jazz.

Andieh Merk, Saxophonist, Flötist, Multiinstrumentalist aus dem Allgäu ist seit vielen Jahren Musiker in Jazz und Improvisation. Er spielte am Burgtheater, auf Jazzfestivals in Weimar, Leverkusen und wird geschätzt für sein poetisches Spiel.

Dorle Ferber, Stimme, Violine, Kompositionen, spielte nach dem Musikstudium in zahlreichen Bands, bei Theatern und im Studio unter anderem bei Zyma, Zauberfinger, Cochise, Elster Silberflug. Die letzten Jahre sowohl als Solistin auf vielen Bühnen bis Schweden, Frankreich, Indonesien unterwegs und in zahlreiche Projekte eingebunden.