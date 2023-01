Umgliederung der evangelischen Kirche in Wald

Die Evangelischen in Wald gehören seit dem 1. Januar nicht mehr zu Ostrach, sondern zu Pfullendorf.In einem Begrüßungsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Bernhard in Wald hieß Pfarrer Sebastian Degen seine neuen Gemeindeglieder willkommen.

Aus Wald, Pfullendorf und Ostrach waren einige Gemeindeglieder gekommen. Pfarrer Michael Jung und Kirchengemeinderatsvorsitzender Klaus Knödler aus Ostrach übergaben das bis dahin im Ostracher Pfarrhaus hängende Wappen der Gemeinde Wald an den Kirchengemeinderatsvorsitzenden Josh Pathel und Pfarrer Degen aus Pfullendorf. Weil Ostrach zur württembergischen und Pfullendorf zur badischen Landeskirche gehört, war ein längerer Weg durch verschiedene Gremien in beiden Landeskirchen vorausgegangen, heißt es in der Mitteilung.

Dekan Beatus Widmann aus Balingen (Württemberg) und Dekanin Regine Klusmann aus Überlingen (Baden) gestalteten den Gottesdienst mit. In ihrer Predigt über Josua 3,5ff warb sie um Gottvertrauen beim Überschreiten von zunächst unüberwindlich erscheinenden Hindernissen, wenn alte Brücken plötzlich nicht mehr da seien.

Christina Hahn aus Wald-Hippetsweiler gehörte bisher zum Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Ostrach und Wald. Sie war vom Pfullendorfer Kirchengemeinderat einstimmig zugewählt worden und wurde in diesem Gottesdienst festlich eingesetzt.

Teil des Ostracher Strukturprozesses war auch, dass die Evangelischen aus den bisher evangelisch-badischen Ostracher Teilort Burgweiler mit weiteren Ortsteilen nun auch evangelischerseits nicht mehr zu Pfullendorf, sondern zu Ostrach gehören. Außerdem gehört Ostrach nun nicht mehr zum Kirchenbezirk Balingen, sondern zum Dekanat Biberach. Am Sonntag, 5. Februar, um 18 Uhr werden die neuen Gemeindeglieder „aus dem Südwesten Ostrachs“ in einem Gottesdienst begrüßt. Dekan Widmann (Balingen) und Dekan Matthias Krack (Biberach) begehen darin auch den Kirchenbezirkswechsel.