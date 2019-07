UL fordert mehr Wohnraum im Stadtkern

Traditionell hat die Fraktion der Unabhängigen Liste (UL) vor den Sommerferien in einem Pressegespräch Bilanz zur kommunalpolitischen Entwicklung gezogen und die Schwerpunktthemen für die nächsten Jahre vorgestellt. Fraktionssprecher Michael Zoller sowie Eva Riede-Leibbrand, Hermann Billmann und der neu gewählte Gemeinderat Oliver Ritter thematisierten, was in den vergangenen Jahren aus Sicht der UL gut lief, wo noch Verbesserungsbedarf besteht und was in Zukunft noch stärker thematisiert werden muss.

Grundsätzlich zufrieden war die UL mit dem Ergebnis der Gemeinderatswahl. „Wir haben unsere Gesamtstimmenzahl um 1,8 Prozent steigern und die bisherigen sechs Sitze halten können“, sagte Michael Zoller. Ebenfalls zufriedenstellend waren für die UL Entscheidungen wie der Bau des Kindergartens im Wohngebiet „Roßlauf“, die Festlegung des Standorts für das neue Pflegeheim beim Krankenhaus, der Bau eines Aufzugs am Dominikanerinnenkloster und der Start in die Entwicklung des Schulkonzepts, wobei der Verbleib der Grundschule an der Sechslinden-Schule und der Standort der Kasimir-Walchner Schule noch ausdiskutiert werden müssen. „Wir sagen, dass die Grundschule nicht verlegt werden soll und die Kasimir-Walchner-Schule am bisherigen Standort bleibt“, sagte Eva Riede-Leibbrand. Kritik äußerten die UL-Gemeinderäte an der Vorgehensweise bei der Absage des Keep it Real Jam im Seepark. „Mit einer kurzen Pressemitteilung hätte es da nicht getan sein dürfen.“

Zukunftsthemen der UL sind der Klimaschutz, darunter die Wärmeversorgung in den Neubaugebieten oder die Einführung eines Carsharing, aber auch Maßnahmen, die weltweit wirksam sind, wie die Entwicklung zu einer zertifizierten Fair Trade Stadt. Auch die Baulandentwicklung sieht die UL kritisch. „Es ist ein großer Landverbrauch“, sagte Oliver Ritter, der die Zukunft – auch im Hinblick auf den Wohnungsmangel – in einer verstärkten Ausweisung von Bauland für Mehrfamilienhäuser und Mietraum sieht. Hermann Billmann ergänzte, dass mehr Wohnraum in der Innenstadt geschaffen werden sollte. „Die Stadt müsste aktiver sein beim Aufkauf alter Häuser und den Eigentümern einen Anreiz bieten, in der Innenstadt in Immobilien zu investieren.“

Stadtgarten soll belebt werden

Auch die Belebung des Stadtgartens ist für die UL ein Zukunftsthema. Outdoorgeräte für alle Generationen oder ein Bolzplatz für Hobbyfußballer könnten dazu beitragen. Ob dort auch das neue evangelische Tagheim entsteht ist für Hermann Billmann zweitrangig. Hauptsache es wird überhaupt gebaut. „Die Kirche hat ihre Hausaufgaben für die Finanzierung gemacht, jetzt will sie bis 1. Dezember eine Entscheidung der Stadt“, sagte er.

Weitere Themen auf der Agenda der UL sind das Parkraumkonzept, angestoßen auch durch die aktuelle Parksituation beim Friedhof, der Bau weiterer Fahrradabstellplätze an allen viel frequentierten Stellen in der Stadt, auch mit einer Ladestation für E-Bikes, die Verwandlung städtischer Grünanlagen in Bienenweiden, die Zulassung weiterer Bestattungsformen auf dem Friedhof, das Aufstellen zusätzlicher Ruhebänke entlang der Spazierwege und im Stadtgebiet, die barrierefreie Umgestaltung der gepflasterten Flächen in der Innenstadt, sodass sie auch mit Rollatoren, Rollstühlen oder Kinderwagen gut begehbar sind, oder die Einführung und Stärkung eines Jugendgemeinderats.