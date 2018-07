TVP wacht spät auf und überrollt dann den Gegner

Pfullendorf begann nervös gegen die hochkonzentrierten St. Georgener, die nach drei Minuten mit 1:0 führten, erst weitere zwei Minuten später glich Staudacher aus. Doch Pfullendorf gewann keine Sicherheit, der TVP bewegte sich im Angriff schlecht, es fehlte der nötige Biss und die Leidenschaft. Wie schon zuletzt brachten die Pfullendorfer nicht die nötige Geduld auf, um sich Lücken für sichere Torwürfe zu erarbeiten. Die Gäste dominierten und setzten sich mit 7:3 ab (13.). Dann rüttelte TVP-Keeper Matten seine Mannschaft wach, als er einen Siebenmeter hielt (14.). Schweikart, Brändlin und Staniszewski dankten es dem Torhüter und realisierten schließlich den Anschluss zum 6:7 (17.). Doch erneut erkämpfte sich St. Georgen einen Viertore-Vorsprung und verteidigte die Führung bis zur Halbzeit, doch kam Pfullendorf besser ins Spiel und verkürzte bis zum Halbzeitpfiff auf 12:13.

Jakubczyk hält den Sieg fest

Auch in der zweiten Halbzeit rannten die Gastgeber einer Gästeführung nach, die allerdings nie mehr als mit drei Tore betrug. Mit einer Dreierserie durch Luu Duc und Müller gelang dem TVP erstmals der Ausgleich zum 20:20 (46.). Die Gastgeber nahmen zunehmend Fahrt auf und setzten sich furchtlos den intensiven Bemühungen der Gäste entgegen. Dann wechselte der TVP den Torwart – Routinier Jakubczyk kam, er vertrat Pfullendorfs verletzungsbedingt ausgefallenen etatmäßigen zweiten Torwart Yaren – begann für St. Georgen die schlechteste Phase im Spiel: Jakubczyk wehrte Wurf um Wurf ab, auch mehrere Siebenmeter. Dies beflügelte die Pfullendorfer, die diese Schwächephase gnadenlos ausnützten, denn vorne traf der TVP durch Staudacher, Staniszewski, Müller und Augustin siebenmal in Folge, sodass der TVP mit 29:24 gewann und die voll besetzte Halle tobte, die zahlreichen Fans der St.Georgener aber verstummten.

Brändlin lobt den Gegner

Sichtlich erschöpft äußerte sich TVP-Trainer Brändlin zum Spielverlauf: „Das hat mich einige Nerven gekostet. Die sechs Wochen Wettkampfpause hinterließen ihre Spuren bei den Spielern. Ich bin froh, dass in den letzten sieben Minuten noch ein Ruck durch die Mannschaft ging und wir das Spiel für uns entscheiden konnten. St. Georgen hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Es hat zu hoch verloren.“ Im nächsten Auswärtsspiel trifft der TVP am kommenden Samstag, 29. Januar, auf die SG Köndringen-Teningen II. Dort will die Brändlin-Truppe versuchen, den 35:30-Sieg aus dem Hinspiel zu wiederholen. (as)