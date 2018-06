TVP geht schweren Zeiten entgegen

Den Klassenerhalt hat Handball-Landesligist TV Pfullendorf seit dem 25:25-Heimremis gegen Waldkirch/Denzlingen am vergangenen Wochenende in trockenen Tüchern, doch die Freude über das Erreichen des Saisonminimalziels würde getrübt durch die Verabschiedung einer ganzen Reihe wichtiger Spieler, die den TVP zum Saisonende verlassen: Kapitän und Kreisläufer Daniel Staniszewski beendet seine Laufbahn ebenso wie Linksaußen Florian Senger. Beide erst in den „Endzwanzigern“, führen sie berufliche und familiäre Gründe an, warum sie dem Handballsport und dem TV Pfullendorf den Rücken kehren. Außerdem geht auch Torhüter Taha Yaren Stadt und Verein studienbedingt. Zudem verlässt A-Junior Manuel Scheitler den TVP, er wechselt zum künftigen Ligarivalen, dem Südbadenliga-Absteiger HSG Mimmenhausen/Mühlhofen. Abgänge, die den TV Pfullendorf ins Mark treffen. Mit Blick auf Staniszweski und Senger sagt Trainer Matthias Kempf: „Uns bleibt nichts anderes übrig, als diese Entscheidungen zu akzeptieren. Auch wenn es schwer fällt. Ich muss im Alter von 40 Jahren ja auch im Job ran und im Handball. Aber die Jungs hören leider schon mit 28 oder 29 Jahren auf.“ Immerhin ist absehbar, dass für das Duo Ersatz aus den eigenen Reihen gestellt werden kann. Senger, in der laufenden Saison immer wieder verletzt, wurde mehrfach gut durch Timo Brändlin vertreten, Staniszewskis Rolle am Kreis soll Eigengewächs Aaron Abberger übernehmen. Schwieriger wird es auf der Torwartposition. Leute von der Qualität des jungen Yaren sind in der Region rar. Kempf: „Tahas Weggang trifft uns besonders hart. Weil es schwierig ist, eine Alternativlösung zu finden. In Meßkirch und Mimmenhausen haben sie selbst kaum Torhüter, aus dem Hegau kommt keiner zu uns, weil die Entfernung zu groß ist.“ A-Jugendkeeper Clemens Waldschütz beginnt ein BA-Studium, dürfte deshalb kaum als Vollzeitkraft einplanbar sein. Derzeit sieht es also so aus, als ob „Oldie“ Christian Matten, der eigentlich schon vor zwei Jahren seine Spielerlaufbahn beenden wollte, jedoch über seine Co-Trainer-Rolle hinaus immer wieder als Notnagel einsprang, nochmal die Knochen hinhalten wird. Kempf: „Bevor wir gar keinen haben, wird sich Christian dem Verein zuliebe ins Tor stellen.

Auch in der Jugendabteilung klafft in der kommenden Saison eine Lücke, die Kempf schmerzt. Denn der bisherige B-Junioren-Coach Matthias Bäurer wird A-Jugendtrainer bei der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen – und nimmt gleich fünf künftige A-Jugendliche aus Pfullendorf mit. Kempf sauer: „Die könnten wir auch für die erste Mannschaft sehr gut brauchen, gerade jetzt, nach den drei Abgängen. Eigentlich ist das eine absolute Frechheit, aber wir können nichts dagegen tun. So haben wir nächste Saison überhaupt keine A-Jugend im Spielbetrieb.“ Und der Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft wird auch nachhaltig gestört: „Christian Matten hätte die A-Jugend trainiert. Dann hätten wir das Training zusammenlegen können mit den Aktiven.“ Das „Zusammenspiel“ hat sich schon in dieser Saison bewährt. Kempf: „ Wir hatten studien- und verletzungsbedingt nur eine Trainingsbeteiligung von 50 Prozent, haben deshalb gemeinsam mit der A-Jugend trainiert.“ In der kommenden Saison fällt diese Option weg.

Keine rosigen Aussichten also für den TV Pfullendorf. Kempf lässt sich aber nicht unterkriegen: „Es geht ja nicht, dass alle wegrennen. Ich mache weiter, ich muss den verbleibenden Spielern eine Perspektive bieten.“ Das Saisonziel in der kommenden Landesligarunde kann unter diesen Umständen wohl nur Klassenerhalt lauten,oder?. Kempf: „ So ist es.“

Im nächsten und letzten Auswärtsspiel am Sonntag um 16.30 Uhr tritt der TV Pfullendorf beim Tabellensechsten TuS Ringsheim an. Das Hinspiel gewann Pfullendorf mit 32:28.