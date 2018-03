Turnverein verzeichnet steigende Mitgliederzahlen

Bei der Hauptversammlung des Turnvereins Pfullendorf hat sich die Vereinsvorsitzende Gerda Gebert am Freitagabend im Haus Linzgau besonders erfreut gezeigt. „Das Jahr 2017 hatte es wirklich in sich – es war ereignis- und arbeitsreich, aber dafür sehr erfolgreich“, berichtete sie den anwesenden Mitgliedern.

Mit 1389 Mitgliedern, die sich auf den Anteil Männer und Frauen fast ausgeglichen verteilen, ist der Turnverein der zweitgrößte Verein in Pfullendorf, wovon die Abteilungen Turnen und Handball am beliebtesten sind. „Wir konnten unser Angebot im Fitnessbereich um World Jumping erweitern“, teilte sie weiter mit. Der Fitnesstrend World Jumping ist ein dynamisches Fitness-Trainingsprogramm und kombiniert Elemente aus Aerobic, Stepaerobic, Sprints und Variationen aus Powersports wie Boxing oder Pump. „Die Trainingsstunden von unserer Übungsleiterin Anja Camara sind derzeit immer voll, worüber wir sehr froh sind, denn für das Jumping benötigt man Trampoline, die letztes Jahr neu vom Verein angeschafft wurden und im Haushaltsplan zu buche schlugen. Ein absoluter Höhepunkt stellte die Ausrichtung des Freundschaftsspiels Handball der ersten Herrenmannschaft gegen den Deutschen Meister, die „Rhein-Neckar-Löwen, dar. „Dieses unvergessliches Ereignis stellte uns als Verein vor große Herausforderungen. Es konnte nur umgesetzt werden und auch einen großen Gewinn erzielen, weil wir die Unterstützung von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern hatten, die uns in allen Bereichen unterstützt haben“, so die Vorsitzende weiter. Es waren nicht nur Übungsleiter im Einsatz, sondern auch Eltern, die tatkräftig oder auch in Form von Kuchenspenden geholfen haben.

Gemeinsam mit dem TV Messkirch wurde wieder eine FSJ-Stelle im Sport mit dem Schwerpunkt Handball finanziert. Mit Dominik Blocherer, einem aktiven Handballer, konnte diese Stelle besetzt werden. Er ist begleitend im Sportunterricht an neun Grundschulen in und um Pfullendorf und Messkirch im Einsatz. Durch die Kooperation von Schule und Kindergarten konnte er bereits weitere Neueintritte von den Jüngsten dazugewinnen. „Der Nachwuchs im Verein ist gesichert. Das ist nicht unser Problem“, informierte Gebert. Es mangele aber vor allem an Schiedsrichtern. Die Vorsitzende bemängelte ein großes Defizit nur drei von sechs Stellen können besetzt werden. Auch die Zahl der Trainer stagniert. Der Fortbestand der Spielgemeinschaft HSG Oberer Linzgau kann nicht mehr gewährleistet werden und wird beendet.

Für ihr ehrenamtliches Engagement wurden viele Mitglieder geehrt und Sportler für ihre Erfolge ausgezeichnet. Es gab 28 Vereinsnadeln in Bronze für 15-jährige Mitgliedschaft, 14 Vereinsnadeln in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft und sechs Vereinsnadeln für 40-jährige Mitgliedschaft. Eine Ehrung für besondere Leistungen wurde Petra Weikert verliehen. Die Vereinsnadel in Gold mit Urkunde erhielt sie für ihre zehnjährige Tätigkeit im Verein als zweite Vorsitzende. Unter anderem war sie zwei Jahre als Übungsleiterin in der Abteilung Kinderturnen tätig, zwei Jahre als Übungsleiterin in der Abteilung Turnen Senioren und ist seit 41 Jahren Vereinsmitglied. Auch die Kinder und Jugendlichen brillierten bereits mit nennenswerten Leistungen. Max Griener, Janis Schönegg, Mark Hermann, Ben Müller, Christian Dehm und Ausnahmetalent Maximilian Glaeser wurden für ihre sportlichen Leistungen im Jahr 2017 im Geräteturnen geehrt.

Peter Schramm überbrachte als Vertreter von Bürgermeister Thomas Kugler lobende und anerkennende Worte. „Der Turnverein sorgt für die Liebenswürdigkeit und die Lebendigkeit der Stadt. Das kann einer allein nicht schaffen“, lobte er die Vereinsarbeit.

Obwohl es für Gerda Gebert in ihrem Leben keinen einzigen Tag gibt ohne Turnverein, blickt sie ein wenig düster in die Zukunft. „Immer neue Vorschriften, Auflagen bei Veranstaltungen und Datenschutzverordnungen nehmen zu und bedeuten einen beachtlich hohen zeitlichen Verwaltungsaufwand für das Ehrenamt.“ Dennoch hofft sie, dass den Mitgliedern der Spaß an ihren Ämtern nicht verloren geht und alle weiterhin gemeinsam im Team eine tolle Arbeit leisten möchten.

Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen und auch keine Veränderungen. Die Ämter bleiben wie folgt besetzt: zweite Vorsitzende Petra Weikert, Geschäftsführer Richard Roth, Schriftwartin Lucia Seifried, Gerätewart Werner Gebert, Beisitzer Veronika Treubel, Werner Schmucker und Walter Schultheiß sowie Kassenprüfer Christoph Rimmek.