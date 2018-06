Turnverein schließt Lücke im Schwimm-Angebot

Sie selbst ist begeisterte Schwimmerin, ihren Sohn Moritz hat Rebecca Wenzel beim Babyschwimmen mit Wasser vertraut gemacht. Ein Angebot für Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren suchte die zweifache Mutter in Pfullendorf dann aber vergeblich. „Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, einfach selbst etwas anzubieten“, sagt Wenzel. Für den Turnverein lädt sie ab sofort immer freitags zu „Wasserspielen für Kinder“ im Hallenbad an der Grundschule am Härle ein.

In der Schwimm-Abteilung des Turnvereins war Rebecca Wenzel selbst lange aktiv. Zum Wasser hat sie also einen engen Bezug. Mit ihrem Sohn Moritz besuchte sie dann das Babyschwimmen im Hallenbad „Aquatal“ im Sportpark Wittenhofen. „Besonders viel Sport kann man mit so kleinen Kindern ja noch nicht machen“, sagt Wenzel. Damit sie und Moritz aber trotzdem in Bewegung bleiben, entschied sie sich fürs Babyschwimmen. „Das hat Moritz total viel Spaß gemacht.“

Inzwischen nimmt Rebecca Wenzel auch ihre einjährige Tochter Melissa mit zum Babyschwimmen. Deren vierjähriger Bruder ist dafür mittlerweile aber zu alt. Und für die regulären Schwimmgruppen im Turnverein ist er wiederum zu jung. „Bei uns müssen die Kinder das Schwimmen bereits gelernt haben“, sagt Abteilungsleiterin Stephanie Grießhaber. Deshalb ergriff Rebecca Wenzel selbst die Initiative. „Ich wollte, dass Moritz und seine Kumpels weiter etwas im Wasser machen können“, sagt sie.

Spielerischer Umgang mit Wasser

Die neuen „Wasserspiele für Kinder“ freitags von 16.30 bis 17.15 Uhr im Hallenbad richten sich an Mädchen und Jungen im Alter zwischen drei und fünf Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Die jungen Teilnehmer sollen die Möglichkeit bekommen, spielerisch Erfahrung mit Wasser zu sammeln. Ob über Wasser mit Schwimmgürtel, -nudel oder -brett oder unter Wasser mit Tauchstäben, -ringen und -reifen: Das Ziel ist es, den Kindern den Umgang mit Wasser und sicheres Verhalten im Hallenbad näherzubringen. Es geht also nicht ums Schwimmenlernen, sondern um Sicherheit, Spaß an der Bewegung im Wasser und den Abbau von Wasserscheue. Erfahrung mit Wasser, zum Beispiel durch Babyschwimmen, ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung für die Teilnahme.

Bei Stephanie Grießhaber rennt Rebecca Wenzel mit ihrem Engagement offene Türen ein. „Wir fünf Übungsleiter können vier Gruppen anbieten. Für weitere Kurse fehlt uns aber das Personal“, sagt Grießhaber. Das Interesse am Schwimmen sei bei Kindern und Jugendlichen grundsätzlich groß. Mit insgesamt 20 Kindern und zehn Jugendlichen stießen die Gruppen des Turnvereins allerdings an ihre Grenzen.

Spaß am Sport steht im Fokus

In den Schwimmgruppen sind die Mädchen und Jungen willkommen, sobald sie schwimmen können. „Bei den meisten ist das der Fall, wenn sie fünf oder sechs Jahre alt sind“, sagt Stephanie Grießhaber. Im Verein lernen die Kinder dann die verschiedenen Disziplinen: Kraul, Brust, Rücken und Delphin. Trainiert werden außerdem Motorik, Technik, Koordination und Ausdauer. Das Ziel ist die Teilnahme an regionalen und überregionalen Wettkämpfen. „Wir sind aber kein Leistungssportverein“, betont Grießhaber. „Wir wollen den Spaß am Sport in der Gemeinschaft vermitteln. Damit nehmen wir unsere soziale Verantwortung wahr.“

Dass es an Übungsleitern mangelt, ist für die Leiterin der Schwimm-Abteilung leider nichts Neues. „Ich mache das jetzt seit 24 Jahren – und genauso lange gibt es dieses Problem“, sagt Stephanie Grießhaber. Je älter die jugendlichen Schwimmer werden, desto mehr Zeit nehme die Schule in Anspruch. Nach dem Schulabschluss verlassen viele junge Sportler die Stadt, um beispielsweise einen Studienplatz anzutreten. Dem Turnverein geht dadurch der eine oder andere potenzielle Übungsleiter verloren.

„Im Durchschnitt stehe ich sechs Stunden pro Woche im Hallenbad. Gegen ein bisschen Entlastung hätte ich nichts einzuwenden“, sagt Stephanie Grießhaber. Jetzt hoffe sie aber erst einmal, dass Rebecca Wenzels neues Angebot gut angenommen wird. „Und vielleicht bleibt sie mir ja als Übungsleiterin erhalten und führt den Kurs mit ihren Kindern fort“, sagt Grießhaber.

Weitere Informationen zur neuen Spielgruppe gibt es bei Rebecca Wenzel unter der Telefonnummer 07552/382 94 32.