Turnverein bringt Kindergartenkinder in Bewegung

„Popo auf den Boden, Füße an die Wand. Auf die Plätze. Fertig.“ Nicole Stern bläst in ihre Trillerpfeife – und die neun Jungen und fünf Mädchen des Kindergartens Regenbogenland flitzen von einer Seite der Sporthalle auf die andere. „Ich hör’ ja gar nichts!“, ruft Stern. Jetzt laufen die Kinder nicht nur, jetzt kreischen sie auch. Beim Kinderturnen in der Sporthalle der Grundschule am Härle können sie sich seit Herbst vergangenen Jahres jeden Freitag so richtig austoben. Die wöchentliche Sportstunde ist nur eine von vielen Kooperationen des Kindergartens, der sich für die kommenden Jahre die Entwicklung zum Familienzentrum vorgenommen hat.

Möglich gemacht hat das Angebot Nicole Stern, die auch beim Turnverein Pfullendorf Kurse leitet. Eines ihrer drei Kinder besucht selbst den Kindergarten Regenbogenland. „Wir wollen denjenigen Mädchen und Jungen etwas bieten, die sonst nicht zum Sport gehen können“, sagt Stern. Das betreffe vor allem die Kinder, die die Ganztagsbetreuung in Anspruch nehmen. Diese verbringen die Zeit zwischen 7 und 18 Uhr im Kindergarten. Für den Besuch eines Sportvereins bleibt da nur noch wenig oder überhaupt keine Zeit.

Jede Woche lässt sich Nicole Stern etwas anderes einfallen, um die kleinen Turner in Bewegung zu versetzen. Dieses Mal hat sie zusammen mit Gerda Gebert, der Vorsitzenden des Turnvereins, mehrere Stationen aufgebaut: Die Kinder können an Ringen schaukeln, auf umgedrehten Sitzbänken balancieren, Kästen hochklettern und über Matten laufen. „Falls jemand Hilfe braucht: Einfach melden!“, ruft Stern in die Runde. „Also, ich brauch’ keine Hilfe“, kommt es prompt zurück. Dann legen die Kinder los. Besonders beliebt ist das Schaukeln an den Ringen. Der richtige Anschwung kommt von Erzieherin Anna Jauch. Ihre Kollegin Alexandra Fitzer hilft den Kindern an einer anderen Station, auf einen Kasten zu steigen.

„Das Kinderturnen ist zu einem großen Erfolg geworden, weil es gleich hervorragend funktioniert hat“, sagt Theresia Michelberger, Leiterin des Kindergartens Regenbogenland. Ohnehin setze die Einrichtung viel auf die sportliche Betätigung der Kinder. „Wir gehen täglich nach draußen, außerdem gibt es unsere Werkstatt für Bewegung, die den Kindern immer zur Verfügung steht – sowohl unter Anleitung von Erzieherinnen als auch alleine“, sagt Michelberger. Besuche anderer Einrichtungen, etwa der Bücherei oder der Feuerwehr, hielten die Kinder zusätzlich fit.

Hula-Hoop-Reifen, große Gummi- und kleine Schaumstoffbälle, Sportpylone – nach und nach entdecken die Kinder nicht nur die einzelnen Stationen, sondern auch andere Sportgeräte für sich. Kiano balanciert jetzt nicht nur über eine umgedrehte Bank, sondern auch noch durch einen Reifen hindurch. Cem, der an den Ringen schaukelt, klemmt sich einen Schaumstoffball zwischen die Füße – und versucht, damit einen Reifen zu treffen, den Gerda Gebert festhält. „Es gibt genug Ideen, ganz leicht neue Anreize zu schaffen“, sagt Gebert.

Das letzte Know-how in Sachen Sport bringt nun der Turnverein mit in den Kindergarten. „Die Kurse für Kinder fangen bei uns im Verein mit den Krabbelgruppen an, weiter geht es dann mit den Mutter-Vater-Kind-Kursen“, sagt Gerda Gebert. Erst ab dem Alter von etwa zehn Jahren gebe es eine Lücke. „Es ist schwierig, entsprechende Übungsleiter zu finden“, sagt Gebert. „Ausnahme ist vielleicht noch der Rope-Skipping-Kurs für Mädchen.“ Nicole Stern freut sich derweil über die guten Voraussetzungen, die die Kindergartenkinder in ihre neue Sportstunde mitbringen. „Die sind alle sportlich“, lobt die Übungsleiterin.

Nach einer Dreiviertelstunde werden die Stationen abgebaut. Die schweren Aufgaben übernehmen die Vertreterinnen des Turnvereins und die Erzieherinnen, aber auch kleine Aufgaben gibt es zur Genüge: Die Mädchen und Jungen schieben die Matten an ihren Platz, sammeln Bälle und Hütchen ein. Am Ende klettert einer nach dem anderen auf den Mattenwagen. Anna Jauch schiebt, so feste sie kann. Doch erst als Alexandra Fitzer mit anpackt kommt der Wagen so richtig ins Rollen.

Theresia Michelberger ist von der „hervorragenden Zusammenarbeit“ mit dem Turnverein begeistert. „So können zum Beispiel auch Hergezogene, die den Turnverein noch nicht kannten, neue Kontakte knüpfen“, sagt sie. Weitere Kooperationen des Kindergartens gebe es unter anderem mit dem SC Pfullendorf, der Stadtbücherei, der Volkshochschule, der Feuerwehr und der Musikschule.

„Wir haben uns inzwischen ein großes Netzwerk aufgebaut“, sagt Michelberger. Sie sehe allerdings noch viele weitere Möglichkeiten. „Es gibt noch viele Visionen und Vorstellungen.“ Für die Umsetzung dieser Ideen könnte sich die Teilnahme am Förderprogramm „Anschwung für frühe Chancen“ auszahlen: Diese Initiative des Bundes unterstützt die Entwicklung des Kindergartens zum Familienzentrum – finanziell und ideell. Am Ende soll es im Kindergarten nicht nur um die reine Betreuung gehen, sondern auch – falls Bedarf besteht – um Hilfe für die ganze Familie.

Nach dem Wettrennen von einer Hallenseite zur anderen ist Schluss: Noch einmal versammeln sich alle Kinder in der Mitte der Sporthalle. Sie singen ein Abschlusslied, jeder bekommt eine kleine Tüte Gummibären. Jetzt steht der Rückweg zum Kindergarten an. „Etwa 20 Minuten sind sie unterwegs“, sagt Nicole Stern. Damit ist vor allem eines klar: An Bewegung mangelt es den Kleinen heute eher nicht.