TSV Aach-Linz will ersten Heimsieg

Der SV Denkingen muss nach spielfreiem Wochenende zum SV Mühlhausen. Ein Platz vor den Denkingern, auf Platz sieben, rangiert Aufsteiger FC Uhldingen, der beim Landesliga-Absteiger Hegauer FV antreten muss. Der SV Deggenhausertal kommt nur schleppend in die Saison. Nach der 2:6-Klatsche gegen den Tabellendritten Hegauer FV ist nun Tabellenführer VfR Stockach zu Gast. Der TSV Aach-Linz empfängt den FC Öhningen/Gaienhofen. Für den zu Hause noch sieglosen TSV soll der erste Heimdreier her.

SV Mühlhausen - SV Denkingen (Sa., 16 Uhr): Nach dem spielfreien Wochenende greift der SV Denkingen wieder ins Geschehen ein. Vor zwei Wochen gelang im Derby gegen den TSV Aach-Linz einen 2:1-Sieg, der Auftrieb geben sollte. Hoch motiviert war die Mannschaft von Helmut Wunderlich jedenfalls in der Vorbereitung auf das anstehende Spiel im Hegau: „Wir haben richtig gut trainiert und die Belastung durch das spielfreie Wochenende erhöht. Wir haben nochmals an der Fitness gearbeitet“, sagt der Trainer der Schwarz-Gelben und fügt an: „Mühlhausen ist ein unangenehmer Gegner. Sie verteidigen gut. Außerdem haben sie schnelle Konterspieler.“ Wunderlichs Strategie: „Wir wollen das Spiel breit machen. Es gilt Ballverluste im Spielaufbau zu vermeiden, denn damit spielt man Mühlhausen in die Karten. Wenn wir dann vor dem Tor noch unsere Chancen konsequent nutzen, bin ich optimistisch, dass wir gewinnen“, so Wunderlich. Verzichten muss der Trainer weiterhin auf Marc Reichel.

Hegauer FV - FC Uhldingen (So., 15 Uhr): Die Heimstärke ist für den Liga-Neuling ein Trumpf. Nur einmal musste sich der FC Uhldingen in den vergangenen 16 Monaten zu Hause geschlagen geben. Auch auswärts ist die Bilanz mit fünf Punkten aus drei Spielen nicht schlecht. Nun muss der FC Uhldingen zu Landesliga-Absteiger Hegauer FV - ein echter Härtetest für die Brode-Elf. Brode erwartet einen offensiven Auftritt des Heimteams: „Wir werden sehen, ob wir gegen dieses Topteam mithalten können. Hegau hat viele gute Spieler die auch torgefährlich sind, ihr Ziel ist sicherlich gleich wieder aufzusteigen, deswegen haben sie mehr Druck. Positiv stimmt mich , dass unser Kader nach und nach vollzählig wird und wir nun auch im Training taktische Dinge verbessern können.“ Personell ist die Lage beim FC Uhldingen deutlich entspannter als in den Vorwochen. Fast alle Stammkräfte sind zurück.

SV Deggenhausertal - VfR Stockach (So., 15 Uhr): Der SV Deggenhausertal kam am vergangenen Wochenende gegen den Landesliga-Absteiger Hegauer FV mit 2:6 unter die Räder. Für SVD-Coach Markus Mecking ist das Ergebnis zu hoch ausgefallen. „Wir haben leider den Start verschlafen und sind nach sechs Minuten in Rückstand geraten durch ein Eigentor. Danach wurde es etwas besser und wir bekommen unglücklich das 0:2. Mit dem Anschlusstreffer wurden wir dominanter, haben aber wieder zu einem schlechten Zeitpunkt das Gegentor zum 1:3 geschluckt. Nach der Pause kamen wir gut zurück, erzielen wieder den Anschluss, machen auf und werden eiskalt ausgekontert. Sechs Gegentore waren am Ende definitiv zu viel.“ Nun muss der SV Deggenhausertal gegen den nächsten Landesliga-Absteiger bestehen, der nach sieben Spielen 18 Punkte hat und mit einem Torverhältnis von 28:10 verdient an der Tabellenspitze steht. Die Schwächen beim Gegner hat Mecking jedenfalls ausgemacht: „Über die Defensive sind sie zu knacken, auch wenn das ganz schwer wird. Die Mannschaft will eine Reaktion zeigen, das hat sich bereits im Training angedeutet. Wir sind nicht chancenlos, auch wenn Stockach in der Offensive mit Henkel und Reiser extreme Qualitäten besitzt.“ Schmerzhaft ist weiterhin der Ausfall von Kapitän Linsenboll und Herbert.

TSV Aach-Linz - FC Öhningen-Gaienhofen (So., 15 Uhr): Der TSV Aach-Linz ist gut drauf. Zuletzt gab es einen 2:0-Sieg im Derby gegen Illmensee/Heiligenberg. Komplett zufrieden war Trainer Patrick Hagg mit dem Auftritt seiner Mannschaft aber nicht: „Wir haben 35 Minuten lang super gespielt und verdient mit 2:0 geführt. Danach haben wir uns etwas zu sicher gefühlt und einige Gänge zurück geschaltet. Das war riskant, der Sieg war aber nicht gefährdet.“

Weiter geht es für den TSV mit dem Heimspiel gegen Öhningen-Gaienhofen. Zu Hause ist bei Aach-Linz noch der Wurm drin. Nur ein Punkt aus drei Spielen, das ist zu wenig. Allerdings war das Heimprogamm mit Spielen gegen Hegau, Uhldingen und Denkingen bislang auch nicht gerade nicht leicht. Ein weiterer Härtetest steht nun mit dem Spiel gegen den überraschenden Tabellenzweiten, den FC Öhningen-Gaienhofen, an. „Das wird ein Spiel auf Messers Schneide. Beide Mannschaften haben viel Qualität und vieles wird durch Nuancen entschieden. Auch die Tagesform spielt eine wichtige Rolle. Wir wollen endlich den ersten Heimsieg, dafür müssen wir wieder alles in die Waagschale werfen. Öhningen ist ein richtig gutes Team, das sich in der Offensive mit Wäschle und Scheu gut verstärkt hat“, sagt Hagg. Mit seiner Mannschaft wolle er in den Zweikämpfen gut dagegen halten und so die Weichen für den Sieg stellen.

Personell ist die Lage beim TSV gut. Lohr und Schwellinger sind zurück. Hinter Fitz und Schnetzler ist noch ein Fragezeichen. Karg ist definitiv nicht dabei.

Die weiteren Spiele: Samstag, 16 Uhr: SG Reichenau - Hattinger SV; Sonntag (24.9.), 15 Uhr: TSV Konstanz - SC Gottmadingen/B., SV Allensbach - BSV Radolfzell, Anadolu Radolfzell - SV Orsingen/N.