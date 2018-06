Trio vom Alkverein gewinnt Fischerstechen

Wie es aussieht, darf sich die Narrenzunft Stegstrecker in diesem Jahr beim traditionellen Stadtseefest über drei regenfreie Tage freuen. Am Samstag und Sonntag ist es jedenfalls schon mal trocken geblieben und auch für den heutigen Feierabendhock sagen die Wetterfrösche zwar Wolken und kühlere Temperaturen, aber keine Niederschläge voraus. Die Menschen füllten an beiden Festtagen die aufgestellten Tische und Stehtheken, sodass es zwischendurch sogar schwierig wurde, einen Platz zu ergattern.

Schon lang vor dem offiziellen Fassanstich und den ersten beschwingten Musikstücken des Jugendblasorchesters füllten sich am Samstagnachmittag die Tische. Andere Besucher schlenderten derweil rund um den Stadtsee und ließen sich von den Angeboten der Flohmarktstände, die seit einigen Jahren fester Bestandteil des Stadtseefests sind, anlocken. „Eines der schönsten Feste hier in Pfullendorf“, bescheinigte Bürgermeister Thomas Kugler den Stegstreckern, bevor er das Bierfass mit zwei gezielten Schlägen an-stach und gemeinsam mit dem stellvertretenden Zunftmeister Oliver Ritter das Glas erhob. Eine besondere Herausforderung meisterten die Narren schon zwei Stunden später, denn sie hatten sich entschlossen, das Fußballspiel der deutschen Mannschaft gegen die Schweden in einem Public Viewing zu übertragen. Geschützt von Security-Mitarbeitern, schweren Fahrzeugen als Barrikaden an beiden Zufahrten, Zäunen und verschiedenen Sicherheitsvorkehrungen wie der Ausgabe von Getränken lediglich in Plastikgefäßen versammelten sich geschätzte 1000 Fußballfans vor der riesigen Leinwand. Sie erlebten eine lange bange Zeit, bis Toni Kroos in der fünften Minute der Nachspielzeit den erlösenden Siegestreffer im Tor der Schweden platzierte. Ruckzuck zogen die Menschen nach dem Spiel wieder um aufs Festgelände und feierten mit der Band „Blue Bears“ bis in die Morgenstunden eine ausgelassene Party.

Sieger dürfen zum Scorpions-Konzert nach Salem

Am Sonntag stimmte die Stadtmusik die vielen Besucher beim Frühschoppen und beim Mittagstisch auf den nächsten Höhepunkt, das Fischerstechen, ein. 14 Mannschaften von einheimischen und auswärtigen Vereinen stellten vor einer grandiosen Zuschauerkulisse ihre Geschicklichkeit mit der Lanze im schmalen Boot auf dem Stadtsee unter Beweis. Allerdings blieb kaum einem Teilnehmer das Bad im Stadtsee erspart. Mehr oder weniger elegant purzelten die Lanzenstecher in das grüne Wasser und so manches Mal die ganze Ruder- und Steuercrew hinterher.

Den Sieg heimste am Ende der Pfullendorfer Alkverein ein, eine Formation aus ehemaligen Kramer-Arbeitskollegen: Daniel Bohne aus Pfullendorf, Markus Birs aus Sigmaringen und Christoph Bayer aus Sigmaringendorf. Sie erklärten, dass sie sich diesen Namen gaben, weil nach gemeinsamen Unternehmungen immer noch auf ein Bier eingekehrt wird. Sie erhielten aus Hauptgewinn Eintrittskarten für das „Scorpions“-Konzert in Salem.

Für die Zweitplatzierten, die Schneller, gab es Freikarten fürs Oktoberfest der Stadtmusik. Die Hexen als Titelverteidiger, die im kleinen Finale gegen den Fanfarenzug Großstadelhofen den dritten Platz erreichten, nahmen Einkaufsgutscheine mit nach Hause. Während Oliver Ritter noch die Sieger und Platzierten auszeichnete, bereitete bereits die Kultband „Knapp ein Jahr“ ihre Instrumente für einen stimmungsvollen Tanz- und Unterhaltungsabend mit Rock-, Folk- und Countrymusik vor. Wie immer hatten die Narren auch an die kleinen Besucher gedacht. Sie erlebten mit Hüpfburgen, Wurfspiel, Karussell und zahlreichen weiteren Attraktionen garantiert ebenfalls einen kurzweiligen Nachmittag.

Heute endet das Stadtseefest mit dem Feierabendhock. Ab 17 Uhr unterhalten die „Flotten Grenzler“ mit beschwingten Melodien. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.