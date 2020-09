Trio spielt im Pfullendorfer Parkhaus

Das „Wilde-Welten-Trio“ mit Dorle Ferber, Kolja Legde und Andieh Mark tritt am Samstag, 26. September, um 18 Uhr auf Ebene 7 des Stadtmitte-Parkhauses in Pfullendorf auf. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Die Veranstalter versprechen eine außergewöhnliche Besetzung, die für musikalische Fantasie und Spielfreude sorgen will.

Das Wilde-Welten-Trio besteht aus Dorle Ferber (Stimme, Violine und Kompositionen), Kolja Legde (Kontrabass) und Andieh Merk (Saxophon, Flöten und Percussion). „Ferbers Kompositionen wandern abenteuerlustig durch Zwischenbereiche von Jazz, Song und Folk und sind stets offen für spontane musikalische Interaktionen“, schreibt Pfullendorfs Kulturbeauftragter André Heygster in einer Pressemitteilung. In dichten Improvisationen klängen Aufbruchstimmung und Lust an Veränderung durch – virtuos schön bis bissig, forschend oder tröstend.

„Die Lieder erzählen auch von Sehnsüchten oder der Kindheit, vom Großstadtdschungel, von Wasserwesen, von Ängsten und Mut“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Das kongeniale Zusammenspiel einer wandlungsfähigen ausdrucksstarken Stimme, einem virtuos gespielten Kontrabass, von Violine, dazu ein einfühlsames und prägnantes Saxophonspiel und Flöte wie Percussion lassen eine ganz eigene faszinierende Klangwelt entstehen, voller Spannung und Groove und stets volle Kanne im Hier und Jetzt und doch wie von vielen Quellen gespeist.“

Dorle Ferber arbeitet für zahlreiche Bands und Projekte. Sie spielt Musik für Theater und Film und kooperiert unter anderem mit Künstlern aus Asien und Afrika. Kolja Legde studierte Kontrabass am Jazz-Institut Berlin, ist Kontrabassist des Gypsy-Jazz-Trios „Die Drahtzieher“ und arbeitet für verschiedene Projekte in Klassik, Pop und Jazz.

Andieh Merk gilt laut André Heygsters Pressemitteilung als einer der kreativsten Musiker der Region. Er ist gefragter Partner bei Theatern und Bandprojekten verschiedener Stile und vor allem in der Improvisation.