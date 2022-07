Tipps und Tricks beim Oldie-Computer-Stammtisch

„Sicherheit ist nie bequem, sondern ein aufwendiger Job.“ Das sagt Senior-Internet-Helfer Heinz Kraus. Beim nächsten Oldie-Computer-Stammtisch am Freitag, 8. Juli will er von 9.30 bis 11.45 Uhr im TSV-Heim in Aach-Linz wichtige Tipps und Tricks geben zur System- und Datensicherung unter Windows 10 und 11. Wie er in einer Pressemitteilung schreibt, empfiehlt er selbst, System und Daten zu trennen und gesondert regelmäßig zu sichern. Dennoch legt er größten Wert darauf, dass die Sicherungen nicht irgendwie automatisch erfolgen, sondern erst nach einer System- und Datenpflege. Kraus mahnt auch, dass nur mit einer sauberen Daten- und Systemsicherung ein virenbefallenes System wieder hergestellt werden kann. Das sei der bestes Virenschutz, sagt Kraus.

Nach diesem Schwerpunktthema gibt es beim Stammmtisch einen Erfahrungsaustausch zu Windows 11, auf das inzwischen doch einige Anwender umgestellt haben, sowie zur viel beworbenen Systempflege CCleaner. Dort wurden aber die neuen Funktionen kostenpflichtig und sind nicht in allen Fällen so sinnvoll, wie beworben, warnt Kraus. Abschließend berichtet Kraus über den neusten Stand in seinem Online-Hilfe-Angebot für Windows 10 und 11, Android-Tablets, Chromebooks und Smartphones und klärt die aktuellen Fragen der Stammtischgäste.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wer aber selbst noch Fragen oder Wünsche hat sollte diese vorab per E-Mail unter drOldie@web.de oder telefonisch unter 07570/1358 direkt beim Helfer melden.