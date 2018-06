Theologe spricht über Verantwortung

Das war schon ein Paukenschlag, den der Freiburger Theologe Professor Michael Albus gemeinsam mit Kollegen zur Krise der katholischen Kirche mit ihrem Memorandum im Februar 2011 setzten.

Zur Erinnerung: Die katholische Kirche wurde durch die eben aufgedeckten schweren Missbrauchsfälle an Kindern tief erschüttert. In ihrem Memorandum forderten die Theologen, den Skandal als Anlass für tiefgreifende Reformen zu nehmen. Um die Verantwortung des Einzelnen geht es auch in seinem Vortrag am Samstag, 12. Januar, beim Neujahrsempfang der Stadt Pfullendorf. Albus ist der Gastredner in diesem Jahr.

Sein Thema: „Haltet mich für entschuldigt? Die Verantwortung des Einzelnen in den laufenden Krisen von Staat, Gesellschaft und Kirchen“. Albus hat sich als Theologe, Fernsehjournalist und Buchautor einen Namen gemacht. Bei der Suche nach Rednern für den gemeinsamen Neujahrsempfang von Stadt, Kirchen und Bundeswehr wechseln sich die Veranstalter ab. In diesem Jahr waren die Kirchen an der Reihe.

Neben dem Gastredner wird Bürgermeister Thomas Kugler in seiner Begrüßung zur Situation in der Stadt sprechen. Oberst Peter Seidenspinner und Pfarrer Hans Wirkner sprechen ebenfalls ein Grußwort. „Linzgau Brass“ spielt Musik.

Der Neujahrsempfang für alle Bürger der Stadt Pfullendorf beginnt um 18 Uhr und kostet keinen Eintritt. (vk)