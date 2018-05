Theater zeigt die Schrecken des Krieges

Einen nachdenklichen Theaterabend haben die Besucher im großen Saal des Bonhoefferhauses in Pfullendorf erlebt, die der Einladung der evangelisch-katholischen Erwachsenenbildung gefolgt waren. Denn die Theateraufführung der Theatergruppe „Rolle vorwärts“ hat nichts von ihrer Brisanz verloren: Auch 73 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, auf den der Text von Lilo Braun Bezug nimmt, gibt es Kriege mit allen daraus resultierenden Schrecken und Tragödien.

In zehn Geschichten von zehn Frauen wurde die Tragödie „Krieg“ bei der Aufführung in Pfullendorf deutlich. Flucht, mit allen Konsequenzen, Tod und Verkrüppelung von Angehörigen und die Arbeit der Frauen auf den Höfen und im Handwerk als Auswirkung, dass die Männer fehlen, wurden eindringlich von den zehn Schauspielerinnen dargestellt. Die emotionale Anteilnahme der Zuschauer wurde unter anderem in den Gesprächen nach der Theateraufführung deutlich: Viele Gäste hatten die Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern über das Kriegsende in Deutschland im Gedächtnis und tauschten sich über das Stück „Es ist ein Weinen in der Welt“ aus.