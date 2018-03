Textilservice ist weiterhin auf Mitarbeitersuche

Die Berendsen Textilservice GmbH im Gewerbegebiet Theuerbach in Pfullendorf ist weiter auf Wachstumskurs. Das Dienstleistungskonzept mit dem Abholen der schmutzigen Arbeitskleidung, der professionellen Reinigung und Pflege derselben und der Auslieferung der sauberen Berufskleidung läuft so gut, dass die nächste Investition notwendig ist: ein größerer Maschinenpark, um die steigenden Aufträge und Anforderungen der Kunden erfüllen zu können.

Auch das Team vor Ort freut sich auf neue Kollegen: Derzeit wird verstärkt nach Unterstützung im Kundenservice, Produktionsmitarbeitern, Betriebshandwerkern und Auslieferungsfahrern gesucht. „Wir brauchen dringend mehr Personal“, sagt Clemens Schultz-Kalau, Niederlassungsleiter des Standorts. Seit seinem Antritt 2012 hat sich die Beschäftigtenzahl von knapp 40 auf 85 Mitarbeiter mehr als verdoppelt.

Berendsen, seit Mitte 2017 Teil der französischen Elis-Gruppe, entwickelt, liefert und gewährleistet mehrwertschaffende textile, hygienische und sicherheitsbezogene Lösungen und stellt so eine lückenlose und bedarfsgerechte Textilversorgung sicher. Das Unternehmen stellt Berufskleidung, Schutzkleidung, Matten und Putztücher für Industrie, Handel, Handwerk und Gastronomie im Leasingverfahren bereit.

Daimler ist einer der Kunden

Einer der größten Kunden ist die Daimler AG in Stuttgart. „Wir stehen unseren Kunden von Anfang an mit unserer Expertise beratend zur Seite und stellen so eine perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Textilversorgung sicher“, sagt Clemens Schultz-Kalau.

Um der zu bearbeitenden Wäschemenge am Standort in Pfullendorf gerecht zu werden, wurde die Produktion bereits mehrfach Schritt für Schritt erweitert. Begonnen hatte alles 2006, als sich die Geschäftsführung für eine Ansiedlung im Gewerbegebiet Theuerbach entschieden hatte. Die Hallen, die von Ende 2016 bis März 2017 gebaut worden war, wurde von 1700 auf 3400 Quadratmeter erweitert. Statt 3000 Hosen, Jacken und sonstiger Berufskleidung werden täglich 9000 Bekleidungsteile bearbeitet. Schon mit dem Bau der neuen Halle wurde mit dem Ausbau des Standorts in Pfullendorf auf die gestiegene Nachfrage reagiert. Und diese steigt weiter. „Wir könnten noch mehr Teile täglich reinigen“, sagt Clemens Schultz-Kalau.

Die Sozial- und Verwaltungsräume wurden zudem vergrößert, Logistik und Lagerhallen optimiert – all das innerhalb von ein paar Jahren, in denen die Berendsen-Gruppe wirtschaftlich eine enorme Entwicklung unternommen hat. Jede Menge Wachstumspotenzial hatte zur Folge, dass sich der bestehende Betrieb der Kapazitätsgrenze annäherte.

Deshalb plant Berendsen als Teil der Elis-Gruppe weiter Investitionen für die Zukunft. „Schmutzige Kleidung gibt es immer – und wir sind da, um sie wieder hygienisch sauber für den Einsatz bereitzustellen“, sagt Clemens Schultz-Kalau. Mit der Erweiterung sollen zusätzliche Waschmaschinen und Trockner die Waschleistung auf täglich 16 000 Teile erhöhen.

Clemens Schultz-Kalau ist optimistisch, dass das Wachstum ungebremst bleibt. „Wir gehen davon aus, dass wir auch 2018 weiter Kunden für uns gewinnen und diese mit unserer Dienstleistung zufriedenstellen werden. Der Markt ist noch nicht gesättigt“, sagt Niederlassungsleiter Schultz-Kalau.