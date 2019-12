Tegos spendet 500 Euro an Pfadfinder

Eine Überraschung hat es für den Pfullendorfer Pfadfinderstamm „Schwarze Panter“ gegeben. Vor der Fahrt zu einem Badenachmittag kam Peter Müller, Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Tegos in Ostrach, zu den Pfadfindern und überbrachte gemeinsam mit seiner Tochter Stefanie Scheld eine Spende in Höhe von 500 Euro. Er sei früher selbst Pfadfinder gewesen und schätze die Jugendarbeit, die dort geleistet wird, sagte Müller. Felix Hug und Martin Braun vom Vorstand haben bereits eine Verwendung für die Spende. „Wir brauchen ein neues Küchenzelt, dafür wird das Geld gespart“, sagte Hug. 3500 Euro kostet das Zelt, das bis zum Sommerlager in Hoßkirch im nächsten Jahr angeschafft sein soll. Foto: Schmitt