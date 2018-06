TCK-Trio holt zwei Kreismeistertitel

Bei den Tennis-Jugendkreismeisterschaften des Landkreis Sigmaringen beim TC Sigmaringen, war auch ein starkes Jugendteam des TC Kreenheinstetten dabei. Mit insgesamt zehn Jugendlichen präsentierte sich der TCK in den verschiedenen Altersklassen. Mit Sarah Buck, Chiara Curman und Michelle Volk (von links, im Bild) spielten sich gleich drei Juniorinnen des Vereins unter die ersten Drei. In der Kategorie Juniorinnen U14 erkämpfte sich Sarah Buck nach einem spannenden Finale den Kreismeistertitel 2017. Michelle Volk konnte sich ohne Satzverlust souverän bei den Juniorinnen U12 durchsetzen und sicherte sich somit den Kreismeistertitel. In der gleichen Spielkategorie erreichte Chiara Curman vom TC Kreenheinstetten den dritten Platz. „Der Grundstein für die tollen Ergebnisse unserer Jugendlichen bei den Kreismeisterschaften ist sicherlich das Jugendkonzept unter Führung des Jugendkoordinationsteams, das wir seit Jahren erfolgreich praktizieren“, sagt Manfred Kohl, Vorsitzender Sportbereich. Foto: Verein