Taxifahrer um Bezahlung geprellt

Um sein Beförderungsgeld ist ein Taxifahrer am Mittwoch, gegen 23.15 Uhr in der Hauptstraße geprellt worden. Ein 57-jähriger Aushilfsfahrer erhielt den Auftrag eine Kundin von Sigmaringen nach Pfullendorf zu fahren. Gegen 23 Uhr holte er eine etwa 17-jährige Frau am Bahnhof in Sigmaringen ab. Sie vereinbarten nach Pfullendorf zu einer Bank zu fahren, da das Mädchen offensichtlich gerade nicht flüssig war. Die Bezahlung sollte dann anschließend erfolgen. Gegen 23.15 Uhr, kamen sie in Pfullendorf in der Hauptstraße an. Als der Taxifahrer als Sicherheitspfand das Handy der Beförderten verlangte, öffnete sie die Türe und rannte davon. Bis der 57-jährige Geprellte sein Auto abgestellt hatte und die Verfolgung aufnahm, war die Flüchtende verschwunden. Der Fahrer blieb auf seinen fast 42 Euro sitzen. Laut seiner Beschreibung war die Kundin etwa 17 Jahre alt, sah südländisch aus, hatte eine mollige Figur und ein schmales Gesicht. Sie sprach akzentfreies Hochdeutsch und trug dunkle Stretchjeans und einen schwarzen Pulli. Auffällig sollen die rot lackierten, kurzen Fingernägel gewesen sein. Wer Hinweise zu der Gesuchten geben kann, sollte sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/20160 melden.