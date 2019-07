Tausende Schlagerfans feiern Seepark6 Party

8500 Karten für die Seepark6 Party sind bereits im Vorfeld verkauft worden. An der Abendkasse gab es nur noch wenige Restkarten. Besucher aller Altersgruppen feierten am Freitag und Samstag in Pfullendorf eine gigantische Mallorca-Schlagerparty im Seepark. Zwischenzeitlich hat sich Seepark6 zu einem Mega-Event entwickelt. Die überwiegende Anzahl der Besucher kommt nicht nur aus Pfullendorf und der unmittelbaren Umgebung – Busse aus Reutlingen, Autos mit dem Kennzeichen aus Freudenstadt, Augsburg, München und der Schweiz parkten vor dem Festivalgelände. Die Legenden der Playa de Palma und der 90er-Jahre sorgten wieder einmal für ein unvergessliches Festival im Seepark. Bereits am Freitag heizten Künstler wie Chris Metzger, Marry, Dante Thomas, Anna-Maria Zimmermann und Michelle den Besuchern kräftig ein. Ebenfalls mit dabei waren das Geschwisterpaar Alexandra und Anita Hofmann aus Meßkirch, die von zahlreichen Fans begleitet wurden. Den Abschluss am Eröffnungsabend lieferte Pietro Lombardi. Der Veranstalter konnte mit der Anzahl der Besucher bereits am Freitag Abend mehr als zufrieden sein. „So viele Fans waren in den vergangenen Jahren am Eröffnungsabend noch nie da“, war von Chris, einem Mann der Sicherheitskräfte zu erfahren, der schon in den vergangenen Jahren im Einsatz war und sich sehr zufrieden zeigte, dass es bis dahin keine größeren Vorkommnisse für das Team gab.

Am Samstag ging es dann Schlag auf Schlag. War der Freitag dominiert von Frauenpower, waren die Herren diesmal in der Überzahl. Den Beginn machte Lorenz Büffel, gefolgt von Honk und Ingo ohne Flamingo und Tim Toupet. Alm Klausi brachte die Menge zum Toben, als er ins Publikum rief: „Wie heißt die Mutter von Nicki Lauda?“ Aus dem Seepark schallte es geradezu „Mama Laudaaa“ zurück. Steffen und Sandra waren aus Calw angereist und zum ersten Mal mit dabei. Sie waren sich einig, „super Party, super Stimmung, wir sind im nächsten Jahr wieder hier in Pfullendorf“.

Alex und Simon reisten sogar aus Augsburg an und kommen schon drei Jahre in Folge zu Seepark6. „Das Line-up ist super und um das Mallorca-Feeling zu bekommen braucht man nicht mal zum Ballermann hinfliegen“ schwärmten auch die weiblichen Begleiterinnen der Beiden. Melanie Müller, Isi Glück, Willi Herren und Ikke Hüftgold gaben sich anschließend das Mikro in die Hand, bevor die Atzen aus Berlin kurz vor Mitternacht das Programm beendeten.

Die Veranstalter um Sascha Steiger hatten in diesem Jahr erstmals den Eingang und die Bühne so platziert, dass es wenig Gedränge gab und vor allem die Tausende von Fans genügend Platz zum Mitsingen und Mittanzen hatten. Als am Samstagnachmittag dunkle Wolken am Himmel aufzogen, sah man einen besorgten Sascha Steiger, der immer wieder Rücksprache mit den Einsatzkräften der Feuerwehr hielt. „Wir wollen kein unnötiges Risiko eingehen. Sollte sich das Unwetter aus Sigmaringen nähern, müssen wir das Festival abbrechen“, sagte eine Sicherheitskraft. Aber dazu ist es nicht gekommen. Lediglich kleinere Regenschauer folgten, aber das tat der Partystimmung keinen Abbruch. Die Fans konnten weiterhin die deutschen Schlager und die Partymusik in vollen Zügen genießen. Viele Besucher nutzten auch das Campingangebot, so dass auch nach Programmende friedlich weiter gefeiert werden konnte. Die Party war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg und die Fans können dem nächsten Jahr entgegenfiebern, wenn es wieder heißt Seepark6.