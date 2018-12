Tatverdächtiger gesteht tödliche Messerattacke

Der 33-jährige Mann, der im Verdacht steht, am Donnerstag in Pfullendorf seine 34-jährige Ehefrau umgebracht zu haben, hat die Tat inzwischen eingeräumt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagmittag mitteilten, stach er offenbar mit einem Messer auf sein Opfer sein, sodass die Frau am Donnerstagvormittag ihren Verletzungen erlag.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Hechingen inzwischen Untersuchungshaft gegen den 33-Jährigen angeordnet. Dieser war nach der Tat mit dem Auto in den Landkreis Biberach gefahren und ging dort zur Polizei.

Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung widersetzte sich der dringend tatverdächtige Mann den weiteren Maßnahmen. So beschädigte er auf dem Weg zum Dienstwagen unter anderem ein Polizeifahrzeug. Nach seiner Vorführung beim Haftrichter wurde der 33-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei seiner Vernehmung durch Kriminalbeamte der Ermittlungsgruppe leugnete der Mann zunächst die Tat und machte widersprüchliche Angaben. Schließlich räumte er das Gewaltverbrechen aber ein. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, sind die kriminaltechnischen Untersuchungen am Auto, mit dem der 33-Jährige in den Landkreis Biberach fuhr, inzwischen abgeschlossen. Die Untersuchungen in der Wohnung dauern hingegen ebenso an wie die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen der Tat.

Hier werden die meisten Straftaten verübt (2017)