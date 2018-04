Tater beschädigen Schaufenster und Polizeiauto

(sz) Unbekannte haben an einem Wohn- und Geschäftshauses in der Metzgergasse in Pfullendorf in der Nacht zum Sonntag zwei Schaufensterscheiben beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter einen Stein zu Hilfe nahmen. Laut Polizei liegt der Tatzeit zwischen 22 Uhr und 1.30 Uhr. Den Sachschaden gibt die Polizei mit mindestens 2000 Euro an. In Ähnlicher Weise wurde in der gleichen Nacht ein Polizeifahrzeug beschädigt. Ebenfalls mit einem Gegenstand beschädigten die Täter zwischen 23 und 23.45 Uhr die Frontscheibe eines Streifenwagens, der vor dem Polizeiposten in der Martin-Schneller-Straße abgestellt war. In diesem Fall entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Möglicherweise besteht zwischen den beiden Fällen ein Tatzusammenhang. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf Tel.: 07552 20160 zu melden.