Tankstellenmitarbeiter erkennt Dieb wieder

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 36-jähriger Ladendieb rechnen, der bereits am Sonntag vor einer Woche in einer Tankstelle in der Otterswanger Straße ein alkoholisches Getränk gestohlen und anschließend die Flucht ergriffen hatte.

Ein aufmerksamer Angestellter erkannte den bis dahin unbekannten Mann, der mehrere Tage nach seiner Tat erneut den Verkaufsraum betrat, wieder und verständigte daraufhin die Polizei. Neben einem Hausverbot kommt nun eine Anzeige wegen Diebstahls auf ihn zu.