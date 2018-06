Talentsichtung mit RB Leipzig beim SC Pfullendorf

Der SC Pfullendorf organisiert wieder einen Talenttag mit Thomas Albeck vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Bereits zum dritten Mal veranstaltet der Sportclub den SCP-Talenttag. Die Jugendabteilung unter der Leitung von A-Lizenzinhaber Marco Konrad sichtet auf dem Sportgelände der Geberit-Arena Nachwuchsspieler der Jahrgänge 2004 bis 2006. Unter die Lupe genommen werden von den Trainern des SCP unter anderem Umgang mit Ball, Verhalten in Spielformen, die allgemeine Sportlichkeit sowie Koordination und Schnelligkeit anhand einer Lichtschrankenanlage.

Den Siegern des Talenttags winkt neben Eintrittskarten zu einem Heimspiel von RB Leipzig zudem ein Probetraining im Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig, einem der modernsten in Europa.

Mit dabei ist wie bereits in den Vorjahren mit Thomas Albeck ein ganz besonderer Gast. Der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von RB Leipzig, dem Partnerverein des SCP im Jugendbereich, wird sich einen Eindruck von den Talenten aus der Region verschaffen. Bei entsprechender Entwicklung erhalten Fußballtalente des SCP die Möglichkeit, früher oder später in der RB-Akademie mit zu trainieren und sich für höhere Aufgaben und Ziele zu empfehlen.

Thomas Albeck ist seit Januar 2013 Leiter des Nachwuchs-Leistungszentrums von RB Leipzig, wo er für 17 Nachwuchsmannschaften mit 180 Nachwuchsspielern von der U8 bis zur U23 verantwortlich ist. Zuvor war er von 1999 bis 2012 Jugendkoordinator beim VfB Stuttgart und von 1986 bis 1999 Verbandssportlehrer beim Württembergischen Fußballverband. Als Spieler war er 1979 bis 1982 in der ersten und zweiten Mannschaft der Stuttgarter Kickers aktiv. Der Fußball-Lehrer und Diplom-Ökonom förderte unter anderem die aktuellen A-Nationalspieler Bernd Leno, Mario Gomez, Joshua Kimmich, Sebastian Rudy, Sami Khedira und Timo Werner.

Beginn des Talenttages ist am Freitag, 12. Mai um 16 Uhr und dauert bis zirka 18 Uhr. Interessierte Nachwuchsfußballer können sich per Email an talenttag@sc-pfullendorf.de anmelden.