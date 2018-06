Tabellenführer Neustadt zeigt Respekt vor WaRe

8. Spieltag Fußball-Landesliga Südbaden

FV Walbertsweiler/Rengetsweiler - FC Neustadt (Samstag, 16 Uhr): Dem FV WaRe gelang gegen den FC Hilzingen am vergangenen Samstag der erste Heimsieg. Am Mittwoch folgte für den Aufsteiger in Donaueschingen dann die die erste Auswärtsniederlage. Gegner FC Neustadt schoss am Dienstag den FC RW Salem mit 7:0 ab, feierte damit den sechsten Sieg im siebten Spiel und blieb Tabellenführer. Doch Klaus Gallmann, der Neustädter Trainer, zeigt Respekt vor WaRe: „Ich habe den FV einmal gesehen und da hat Walbertsweiler einen bärenstarken Eindruck hinterlassen.." Am Mittwoch in Donau kann das allerdings nicht gewesen sein ...

FC RW Salem - Hegauer FV (Samstag, 17 Uhr): 1:6-Heimblamage gegen die DJK Donaueschingen, 0:7-Pleite bei Tabellenführer FC Neustadt - der FC Rot-Weiß Salem präsentierte sich zuletzt desolat und steht folgerichtig auf einem Abstiegsrang. Gegen den Hegauer FV wird die Mannschaft von Michael Krause versuchen, wieder in die Spur zu kommen. Doch die Hegauer sind gut drauf, haben drei der vergangenen vier Partien für sich entscheien können.

DJK Villingen - SV Denkingen (Sa., 15.30 Uhr): Dem SV Denkingen half der Rückenwind des 3:0-Derbyauswärtsiegs beim FC Überlingen wenig, die Reiser-Elf unterlag am Mittwoch zuhause dem FC Furtwangen mit 0:1. Die DJK Villingen kassierte zeitgleich eine 0:5-Pleite beim Hegauer FV. Beim Tabellennachbar sollte also ein Punkt drin sein.

FC Furtwangen - FC Überlingen (Sa., 15.30 Uhr): Mit einem absoluten Minikader reist der FC Überlingen zum Tabellenzweiten. Dabei kann es für das Schlusslicht nur um Schadensbegrenzung gehen. „Ich muss froh sein, wenn ich überhaupt elf einmsatzfähige Spieler zusammenbekomme“, beklagt FCÜ-Coach Walter Schneck die extreme Personalnot. Die Furtwangener wird das wenig kümmern. (ok)