Unbekannte Täter sind am Sonntag um kurz nach 6 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße „Mühlesteigle“ in Pfullendorf eingebrochen.

Der vom Lärm geweckte Bewohner sah noch den Schein einer Taschenlampe. Auf Zuruf des Mannes flüchteten die Einbrecher. Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/20160 entgegen.