SV Bermatingen trennt sich von Eichner

Das 0:4 im Markgrafen-Stadion am vergangenen Samstag gegen den TSV Aach-Linz war die fünfte Bermatinger Heimniederlage der Saison, die zwölfte insgesamt in der laufenden Spielzeit - und für den Vorstand des akut abstiegsbedrohten SV Bermatingen letztlich eine zu viel: Am Montagabend ist Trainer Markus Eichner vorzeitig freigestellt worden. Nach der neuerlichen Heimschlappe belegen die Grün-Weißen den viertletzten Tabellenplatz, der am Ende der Saison mit großer Wahrscheinlichkeit auch der erste Abstiegsplatz sein wird.

Eigentlich war der Wechsel auf der Trainerbank erst nach Abschluss der laufenden Saison geplant. Dann sollte das Bermatinger Stürmer-Urgestein Michael Fink (31) als Spielertrainer Eichners Aufgaben übernehmen. Jetzt erfolgte die Stabübergabe bereits vorzeitig.

Hoffnung auf den „Impuls“

Bermatingens Vorstand Klaus Gommeringer ließ verlautbaren, dass die Trennung von Eichner einvernehmlich erfolgt sei. Aufgrund der Tabellensituation habe man beschlossen, sich von Trainer Eichner zu trennen. Wörtlich heißt es in der Pressemitteilung des Sportvereins: „Wir erhoffen uns, durch diese Entscheidung einen Impuls zu setzen, um die verbleibenden Spiele positiv abzuschließen.“

Eichner war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Seine persönliche sportliche Zukunft ist aber bekannt: Seit Januar war er parallel zu seinem Engagement in Bermatingen als DFB-Stützpunkttrainer in Salem tätig. Auf diese Aufgabe wollte er sich ab dem 1. Juli ausschließlich konzentrieren.

Michael Fink soll es also nun richten. Der 31-Jährige ist ja bereits auf verschiedenen Feldern für den SVB tätig: Als Torjäger hat er sich über die Grenzen des Bezirks Bodensee in Bermatinger Landesligazeiten einen Namen gemacht. Seit der vergangenen Saison gehört er außerdem dem Vorstand an. Jetzt übernimmt er auch noch die Rolle als Spielertrainer - und muss gleich ein kleines Wunder vollbringen: „Wir haben noch sechs Spiele. Und wenn wir drinbleiben wollen, dann müssen wir mindestens vier davon gewinnen“, sagt Fink.

Die Trennung von Eichner sei „die letzte Option“ gewesen, so Fink. „So ist es halt im Fußball. Wenn es nicht läuft, muss der Trainer gehen.“ Außerdem habe man „der Mannschaft das letzte Alibi nehmen wollen.“

Der blutleere Auftritt gegen Aach-Linz habe den Ausschlag für die Vorstandsentscheidung gegen Eichner gegeben, so Fink: „Wir hatten zwar einige verletzungsbedingte Ausfälle, aber die Art und Weise, wie die Mannschaft sich da präsentiert hat, hat uns zu der Entscheidung veranlasst.“

Fink glaubt zu wissen, wo er den Hebel jetzt ansetzen muss: „Das zeigt ja schon der Blick auf unser Torverhältnis: In den letzten sechs Spielen haben wir 21 Gegentore kassiert. Mit so einer Quote steigst du ab. Denn so viel, wie wir hinten derzeit reinkriegen, kannst du vorne ja gar nicht immer schießen.“

Finks Ziel: Defensive stabilsieren

Die Abstände zwischen den Ketten seien zuletzt immer wieder zu groß gewesen im Spiel, so Fink. „Obwohl Markus Eichner genau daran im Training immer wieder gearbeitet hat.“ Aber zuletzt ist die Mannschaft Eichner offenbar nicht mehr gefolgt. Fink: „Wenn diese Abstände zu groß sind, bekommt der Gegner Räume und hat es leicht, Torchancen herauszuspielen. Es geht jetzt darum, diese defensiven Mechanismen in unserem Spiel zu stabilisieren.“

Dass er im Sommer im Falle des nun noch schwerlich zu verhindernden Abstiegs als Trainer bereits angeknockt in seine erste Cheftrainersaison gehen würde, will Fink nicht bestreiten: „Das Risiko besteht. Aber es kommt auch darauf an, wie wir uns in den nächsten Spielen jetzt präsentieren. Grundsätzlich geht es aber in unserer Lage jetzt nicht um die Interessen von Einzelpersonen wie mir, sondern um das Wohl des Gesamtvereins.“