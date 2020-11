Streit inKüche endet mit Messerattacke

In einer Gemeinschaftsunterkunft in der Überlinger Straße in Pfullendorf ist es am Donnerstag gegen 15 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 22 und 30 Jahre alten Männern gekommen, das teilt die Polizei mit. Nachdem es im Zusammenhang mit der Küchenbenutzung zunächst zu einem Wortgefecht gekommen war, nahm der 22-Jährige ein Messer aus einer Schublade und ging damit in bedrohlicher Haltung auf den 30-Jährigen zu. Daraufhin griff sich dieser einen Stuhl und schlug damit in Richtung des Jüngeren. Hierdurch zerbrach das Messer und verletzte den 22-Jährigen leicht. Gegen beide Beteiligte ermittelt nun der Polizeiposten Pfullendorf wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.