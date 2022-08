Straßensperrung auf L194 aufgehoben – Brennender Lastwagen gelöscht

In Flammen aufgegangen ist am Donnerstag gegen 14.30 Uhr ein Lkw-Anhänger auf der Landesstraße 194 nordöstlich von Pfullendorf. Ein 72 Jahre alter Mann war mit seinem Gespann von Ostrach in Richtung Pfullendorf unterwegs. Während der Fahrt platzte ein Reifen der Zwillingsbereifung des Hängers, auf dem ein Bagger geladen war. Bei der Weiterfahrt fing der Hänger aufgrund der folgenden Hitzeentwicklung Feuer und der 72-Jährige stellte seinen Laster umgehend ab.

Trotz des ausdrücklichen Verbots der hinzugerufenen Einsatzkräfte, suchte der Mann wiederholt den Gefahrenbereich auf, um seinen Bagger abzuladen, sodass die Polizisten eingreifen und ihn vor weiteren gefährlichen Aktionen schützen mussten.

Da er sich dabei immer wieder den Anweisungen der Beamten widersetzte und mit beleidigenden Äußerungen um sich warf, drohen ihm nun strafrechtliche Folgen. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Sowohl der beschädigte Anhänger, als auch der Bagger mussten abgeschleppt werden. Während der Lösch- und Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße bis etwa 17.30 Uhr voll gesperrt werden.