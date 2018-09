Straßenbeleuchtung in der Nacht bleibt

Zu einer kontroversen Debatte hat die inzwischen abgeschlossene Umrüstung aller Straßenlampen im Walder Gemeindegebiet auf Leuchtdioden (LED) in der Gemeinderatssitzung am Dienstag geführt. Dabei ging es nicht einmal um die Kosten, die sich bei einer Investitionssumme von 144 000 Euro und Zuschüssen von 120 000 Euro auf lediglich knapp 24 000 Euro für die Gemeinde beliefen. Für Diskussionen sorgte die nun durchgehende Beleuchtung in der Nacht, die auch bei der Bevölkerung unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen hatte.

Exemplarisch hatte Bürgermeister Werner Müller den Sitzungsunterlagen zwei anonymisierte Briefe von Bürgern beigelegt. Während sich ein Bürger ausdrücklich für das neue Licht und die höhere Sicherheit bedankte, hatte ein anderer mit der Lichtverschmutzung im Wohnbereich und störenden Einflüssen für Mensch und Tier argumentiert.

Um diese Reaktionen aus der Bevölkerung ging es aber einigen Räten nur in zweiter Linie. Sie thematisierten die Stromeinsparung, die mit dem nächtlichen Abschalten des Lichts, wie es bisher gehandhabt wurde, erzielt werden kann. Diesen Argumenten begegnete Daniel Lupfer von der Energie Baden-Württemberg (EnBW), den Werner Müller als „Papst der Straßenbeleuchtung“ beim Energieunternehmen vorgestellt hatte.

Lupfer berichtete von einer Energieeinsparung, die bereits jetzt bei 70 Prozent liegt, und nur „wenigen Euro“, die das Abschalten des Lichts während weniger Nachtstunden zusätzlich bringt. Außerdem verwies er auf die Vorgaben zur Verkehrssicherungspflicht und empfahl deren Einhaltung, gerade unter dem Aspekt, dass die Umrüstung mit öffentlichen Zuschüssen finanziert wurde.

Darüber hinaus erklärte der Fachmann, dass die LED-Lampen inzwischen umgestellt und in den Nachtstunden ab 23 Uhr auf 50 Prozent ihrer Leistung abgesenkt wurden. Für das menschliche Auge sei diese Reduzierung allerdings kaum erkennbar. „Wir machen es so, wie wir es jetzt handhaben. Ich glaube, dass es gut ist“, sagte Clemens Veeser (Unabhängige Liste), der sich für die ganznächtige Beleuchtung mit Absenkung ab 23 Uhr aussprach. Auch Bürgermeister Müller argumentierte: „Dann sind wir auf der sicheren Seite.“ Am Ende der Debatte stimmten die Räte bei zwei Enthaltungen für die Beibehaltung der derzeitigen Straßenbeleuchtung in der Nacht.