Stemmer fletscht nochmal die Zähne

Bereits am Freitagabend beginnt der 26. Spieltag der Landesliga III: Dabei empfängt der FV Walbertsweiler/Rengetsweiler Tabellenschlusslicht FC Überlingen. Der FC Rot-Weiß Salem hat den FC Furtwangen zu Gast.

FV Walbertsweiler/Rengetsweiler - FC Überlingen (Freitag, 18.30 Uhr): Nach dem torlosen Remis im Derby beim SV Denkingen am vergangenen Sonntag ließ WaRe-Coach Joachim Rudies kaum ein gutes Haar an seiner Mannschaft - aber auch nicht am Gegner: „Das war Katastrophenfußball. Not gegen Elend. Nichts Konstruktives. Wir haben uns den Denkingern nahtlos angepasst.“

Jetzt steht schon das nächste Derby ins Haus. Die Frage nach dem Favoriten im Duell des Tabellenzehnten FV WaRe gegen Liga-Abonnement-Schlusslicht FC Überlingen, der mit einem ganzen Fuß und der Ferse des zweiten Fußes bereits in der Bezirksliga steht, stellt sich eigentlich nicht. Doch Ruddies hebt warnend den Zeigefinger: „Ich muss doch nur ans Hinspiel erinnern. Das haben wir 0:3 verloren. Das sollte uns Warnung genug sein.“ Wer in Walbertsweiler/Rengetsweiler noch mehr Alarmsignale benötigt, sollte sich vom Auftritt der totgesagten Nullneuner am vergangenen Samstag im Derby gegen den FC Rot-Weiß Salem berichten lassen, das bekanntlich mit einem 3:2-Sieg für Überlingen endete, das seine bislang beste Saisonleistung zeigte. Und beim FCÜ fletschen sie jetzt die Zähne: „Solange wir rechnerisch noch nicht abgestiegen sind, geben wir nicht auf. Wir wollten gegen Salem drei Punkte, wir wollen jetzt auch gegen WaRe drei Punkte“, sagt FCÜ-Coach Florian Stemmer. Bei WaRe fehlen Fabian Moser und Julian Stemmer. Überlingen meldet keine Ausfälle.

FC Rot-Weiß Salem - FC Furtwangen (Freitag, 19 Uhr): Immer tiefer rutscht der FC Rot-Weiß Salem in den Abstiegskampf. Noch zwei Punkte Vorsprung beträgt der dünne Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz 13, aktuell noch belegt vom SV Denkingen, der am Samstag zum Derby nach Stockach muss. Am vergangenen Samstag verpasste Ligaschlusslicht FC Überlingen den Rot-Weißen in Altbirnau einen heftigen Nackenschlag, gewann das Derby überraschend mit 3:2. „Wir hatten nicht unseren besten Tag“, räumt RWS-Coach Michael Krause zähneknirschend ein. „Und Überlingen hat sehr gut gespielt.“ Krause weiß natürlich um den Ernst der Lage: „Es bleibt verdammt eng. Man muss ja mit vier Absteigern rechnen. Wir werden uns in den nächsten Spiel zur Decke strecken müssen, um unseren aktuellen Platz zu verteidigen.“ Furtwangen steht nach starker Vorrunde nach nunmehr 25 Spieltagen nur drei Punkte besser da als Salem. Krause: „Wir treffen also auf einen Gegner, der auch noch Punkte raucht. Der aber sicher auch eine gewisse Verunsicherung mitbringt, weil es ja lange nicht so gut läuft, wie das in Furtwangen vor der Saison erwartet wurde.“ Tagesziel sei deshalb ein Heimsieg: „Wir müssen das so angehen, dass die drei Punkte am Ende bei uns bleiben.“

Der 26. Spieltag: Fr.: FV Wa-Re. - FC Überlingen (18.30 Uhr), RW Salem - FC Furtwangen (19 Uhr); Samstag, 15.30 Uhr: DJK Villingen - SG Dettingen-D., SC Konstanz-W. - Hegauer FV, VfR Stockach - SV Denkingen (16 Uhr), FC Löffingen - FC Neustadt (17 Uhr); So.: Villingen II - DJK D’eschingen (14 Uhr), TuS Bonndorf - Hilzingen (15 Uhr).