Steinmann und Roth zielen am besten

Zum Ende der Saison haben die Schützen in Aach-Linz und Pfullendorf ihre Treffsichersten ermittelt: Philipp Steinmann und Daniel Roth sind die neuen Schützenkönige der Schützengesellschaft 1471 Pfullendorf/Aach-Linz e.V..

Bei den Erwachsenen ging die Jagd mit dem Kleinkalibergewehr auf den hölzernen Adler, der in 25 Meter Entfernung montiert stand. Die Jugendlichen durften mit dem Luftgewehr ihr Glück versuchen. Sie mussten ein Ziel treffen, das in zehn Metern Entfernung stand. Reihum durfte jeder der Anwesenden einen Schuss auf die Adler geben, die vom Vereinsmitglied Philipp Steinmann in Handarbeit angefertigt wurden.

Der Schütze, der mit seinem Schuss den Kopf des Adlers zu Fall bringen würde, sollte zum Schützenkönig ernannt werden. Ein ein paar Runden später wurde dies wie im vergangenen Jahr Philipp Steinmann mit dem 78. Schuss. Zum Schutz sollten dem neuen König zwei Ritter zur Seite gestellt werden. So rückten die übrigen Schützen nach dem gleichen Prinzip dem Schwert und Reichsapfel, den der Adler in seinen Fittichen hielt, zu Leibe. Mit dem 145. Schuss eroberte Eugen Schraudolf das goldene Schwert und machte sich zum ersten Ritter. Nach einer längeren Zitterpartie fiel dann nach dem 207. Schuss auch der Reichsapfel zu Boden, wodurch der Schütze Walter Löffler zum zweiten Ritter ernannt wurde.

Bei den Jugendlichen verliefen die vereinsinternen Wettkämpfe ebenfalls sehr spannend, aber sehr viel schneller. Mit dem 25. Schuss war der Papp-Holz-Adler bereits ohne Kopf. Und so wurde Daniel Roth zum Jugend-Schützenkönig gekürt. Zu seiner Seite steht Nadine Neuhaus als erster Ritter sowie Tim Breuning als zweiter Ritter.