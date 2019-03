Stehende Ovationen beim Konzert des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr

Mehr als 70 Militärmusiker des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr haben vor vollem Saal in der Pfullendorfer Stadthalle ein Benefizkonzert zugunsten der Jugendarbeit der Trachtenkapelle Hausen am Andelsbach gegeben. Unter der Leitung von Oberstleutnant Michael Euler und Fähnrich Lisa-Marie Holzschuh präsentierten sie ein Programm, das alle Facetten der Blasmusik beinhaltete.

Matthias Seeger vom Vorstand der Trachtenkapelle Hausen am Andelsbach erinnerte zur Begrüßung an das erste Konzert im Jahr 2016. Damals spielten die beiden Musiker der Trachtenkapelle Fabian Göggel und Sebastian Fischer mit, beide haben inzwischen ihre Ausbildung beendet und sind beim Gebirgsmusikkorps in Garmisch-Partenkirchen stationiert.

Mit dem Konzertwerk „Ride“ legten die Musiker einen fulminanten Start hin. Beim zweiten Stück, der Overtüre aus dem Zigeunerbaron von Johann Strauss Junior wurde deutlich, über welch enormes Klangvolumen das Orchester verfügt. Feldwebel Sören Wehn begeisterte das Publikum mit seinem Tuba-Solo „Fnugg Blue“ von Oystein Baadsvik. Er spielte und sang gleichzeitig und baute ungewöhnliche Elemente wie Beat-Boxing ein. Belohnt wurde er mit lauten „Bravo“-Rufen des Publikums. Beim „Marche des Soldats de Robert“ stellte Michael Euler den militärischen Hintergrund zu den Solisten an der Trommel und dem Piccolo vor. In den Schlachten im Mittelalter gab die Trommel den Angriff oder Rückzug vor, deshalb waren dies auch die bestbezahlten Soldaten. Er ergänzte mit einem Augenzwinkern „Wir arbeiten noch daran.“

Freunde der konzertanten Blasmusik kamen bei „1405: Der Brand von Bern“ voll auf ihre Kosten. Die Zuhörer konnten förmlich spüren, wie sich ein winziger Funke zu einer Feuersbrunst entwickelte, die ganz Bern in Schutt und Asche legte.

Auch Werbung in eigener Sache stand auf dem Programm: „Wir brauchen dringend Nachwuchs“, sagte Euler und ging kurz auf die Laufbahn der Musikstudenten ein, die während ihrer zwölfjährigen Dienstzeit an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf zu professionellen Orchestermusikern ausgebildet werden.

Vielseitigkeit bewies das Trompetenregister mit dem Jagdhorn-Solo „Hussa Horrido“. Unter sicherer Stabführung von Lisa-Marie Holzschuh waren alle Register wieder gefordert, die Tiere im „Jungle Book“ von Tiger Shir Khan bis Balu dem Bär in das Kopfkino der Zuhörer zu bringen.

Hoch konzentriert ging Feldwebel Stephan mit „The Golden Age of Xylophon“ zu Werke und überzeugte präzise und flink auf dem Schlaginstrument. Richtig krachen ließ es das Percussion-Ensemble, dessen Mitglieder mit Besen, Eimer und Kehrschaufel im Rhythmus den Staub von der Bühne fegten.

Ergänzt mit E-Bass und E-Gitarre brachte ein Medley der großen Hits von Udo Jürgens die Stadthalle zum Beben. Nach stehenden Ovationen erklangen als Zugabe der Radetzky-Marsch und die deutsche Nationalhymne und brachten einen Abend von seltener musikalischer Harmonie und Klasse zu Ende.