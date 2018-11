Staufer-Kaserne bekommt einen neuen Kommandeur

Das Ausbildungszentrum Spezielle Operationen in Pfullendorf bekommt einen neuen Chef. Wie die Bundeswehr am Montag mitteilte, übernimmt Oberst Albrecht Katz-Kupke zum 13. Dezember das Kommando. Damit folgt er auf Oberst Carstel Jahnel, der im März 2017 den Dienst als Kommandeur in Pfullendorf angetreten hatte.

Nachdem die Staufer-Kaserne zu Beginn des Jahres 2017 wegen zweifelhafter Praktiken bei der Sanitäterausbildung und bei Aufnahmeritualen mehrfach in die Schlagzeilen geraten war, wurde Kommandeur Thomas Schmidt versetzt. Carsten Jahnel wurde zu seinem Nachfolger ernannt. In Bezug auf die Ausbildungspraktiken stellte die Staatsanwaltschaft später die Ermittlungen ein. Die Entlassung von vier Bundeswehrsoldaten, die an Aufnahmeritualen beteiligt waren, erklärte das Verwaltungsgericht Sigmaringen im Juli 2017 für rechtens.

„In der Staufer-Kaserne wird nichts unter den Teppich gekehrt“, sagte Carsten Jahnel beim Neujahrsempfang der Stadtverwaltung und der Kirchengemeinden Anfang Januar in Pfullendorf. Dafür stehe er gemeinsam mit seinen Offizieren und Unteroffizieren. „Seit meiner Amtsübernahme haben wir einen Neustart gewagt“, sagte Jahnel. Strukturen seien verändert, Personal sei ausgetauscht worden. „Die Ausbildung wurde verbessert, Ausbildungsgrundlagen wurden geschaffen.“

Die nächsten Schritte nach diesem Neustart wird Albrecht Katz-Kupke übernehmen, der am 13. Dezember das Kommando über das Ausbildungszentrum Spezielle Operationen übernimmt. Jahnel wechselt zum Kommando Heer in Strausberg. Dieser Schritt sei seit Längerem geplant, schreibt die Bundeswehr in ihrer Pressemitteilung. Mit Katz-Kupke bekomme der Standort Pfullendorf „einen ebenfalls sehr erfahrenen und seit Langem in der Region verwurzelten Stabsoffizier“, heißt es weiter.

Albrecht Katz-Kupke trat 1980 in die Bundeswehr ein und war zunächst in Ellwangen und in Sigmaringen stationiert. Mehrfache Ortswechsel führten ihn später nach Delitzsch, Hamburg, Heidelberg, Stetten am kalten Markt, Bonn, Ulm und Veitshöchheim – und zwischendurch auch nach Sigmaringen und Ellwangen zurück. Seit Mai 2016 ist Katz-Kupke Abteilungsleiter in den Joint Headquarters in Ulm. Der 57-Jährige ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Mehr entdecken: Soldat muss in die Psychiatrie

Mehr entdecken: Soldat soll Frau zweimal vergewaltigt haben

Mehr entdecken: Polizisten überwältigen Angeklagten im Gerichtssaal