An der Bodenseestraße in Herdwangen wird ein neuer stationärer Blitzer aufgestellt. In seiner Sitzung am Donnerstag stimmte der Pfullendorfer Gemeinderat außerdem einer Erneuerung der Anlage an der Bodenseestraße im Ortsteil Aach-Linz zu. Der Starenkasten, der sich dort befindet, wird durch eine modernere Säule ersetzt.

Im Oktober 2018 wurden zwei neue stationäre Blitzer in den Pfullendorfer Ortsteilen Denkingen und Aach-Linz aufgestellt. Im Zuge des entsprechenden Beschlusses hatte der Gemeinderat zuvor festgelegt, dass die nächste Anlage in der Gemeinde Herdwangen-Schönach installiert wird – für die die Pfullendorfer Stadtverwaltung als Straßenverkehrsbehörde zuständig ist.

Wie Ordnungsamtsleiter Simon Klaiber in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag berichtete, hatte die Gemeinde Herdwangen-Schönach im November 2018 einen stationären Blitzer beantragt. Verkehrsmessungen hätten gezeigt, dass dieser angesichts der Anzahl der Fahrzeuge und ihrer Geschwindigkeit durchaus gerechtfertigt ist, sagte Klaiber.

Darüber hinaus berichtete er von Mängeln an der bestehenden Anlage in Aach-Linz, die bei der jährlichen Eichung festgestellt wurden. „Durch die Hitze im Sommer und durch den Verkehr haben sich Sensoren in der Fahrbahndecke verschoben“, erklärte Simon Klaiber. Nun gebe es zwei Möglichkeiten: die Sanierung der vorhandenen Technik oder die Installation einer moderneren Säule.

Der Ordnungsamtsleiter plädierte für die zweite Variante. „Bei einer Sanierung müssten wir die Fahrbahn auffräsen, neue Sensoren einbauen, die Fahrbahn wieder herstellen und neue Markierungen aufbringen lassen“, sagte Simon Klaiber. Hinzu kämen die jährlichen Kosten für das Eichen und die Wartung. Auf Dauer wirtschaftlicher sei es, die alte Anlage durch eine neue zu ersetzen.

Die Kosten für die beiden neuen Säulen in Herdwangen und Aach-Linz sowie für eine Kamera, die abwechselnd an beiden Standorten zum Einsatz kommen wird, belaufen sich auf knapp 122 800 Euro.