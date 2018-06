Startschuss zur Benefizauktion

Die Kinder- und Jugendkunstschule Pfullendorf hat für Samstag, 20. Mai, eine Benefizauktion mit Auktionator Carlo Karrenbauer aus Konstanz organisiert. Bereits am Donnerstag, 11. Mai, beginnt im ehemaligen „Müller“-Drogeriemarkt an der Hauptstraße um 19 Uhr eine Vernissage, mit der mehrere Vorbesichtigungstermine eingeläutet werden.

Der gesamte Erlös der Auktion kommt der Pfullendorfer Kunstschule zugute und soll in Projekte für Kinder fließen – insbesondere in die Förderung von Mädchen und Jungen aus finanziell schwierigen Verhältnissen. Bleibt noch Geld übrig, soll die Kunstschule mit neuem Material und Werkzeugen ausgestattet werden. Bei der Auktion, die am 20. Mai um 20 Uhr beginnt, kommen Bilder und Skulpturen von Künstlern aus dem Bodenseeraum und dem Linzgau, aber auch von internationalen Größen wie Magdalena Jetelová unter den Hammer. Der Auktionskatalog ist ab dem 11. Mai auf der Seite www.kunstschulepfullendorf.de einsehbar.