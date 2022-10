Startschuss für Modellprojekt „Jugendhilfe mit Zukunft“

Das Landratsamt Sigmaringen und das Haus Nazareth luden gemeinsam mit dem Team der Jugendhilfestation Pfullendorf und des Sozialraumteams des Allgemeinen Sozialen Dienstes zur Auftaktveranstaltung des Modellprojekts „Jugendhilfestation - Jugendhilfe mit Zukunft“ ein. Eine Jugendhilfestation ist keine Neuerfindung, sondern besteht schon seit längerer Zeit in der Landschaft der Jugendhilfe im Landkreis, doch dieses Angebot kommt in den heutigen Zeiten an seine Grenzen. Genau an diesem Punkt setzt das neue Modellprojekt an. Das Modell zeichnet sich dahingehend aus, dass nicht mehr mit starren Methoden auf vorliegende Problembereiche im Sozialraum reagiert wird, sondern individuelle Hilfeansätze offen, flexibel und frühzeitig umgesetzt und kombiniert werden.

Im Rahmen einer Themenbörse wurde ein erster Austausch zu den vier Fokusthemen Struktur- und Prozessentwicklung, pädagogische Weiterentwicklung, Schule innerhalb der Jugendhilfestation und Sozialforum‘ initiiert.