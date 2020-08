Starkregen führt in Pfullendorf zu einem Unfall

Ein Sprinter-Fahrer hat am Montagnachmittag bei Starkregen eine Verkehrsinsel in der Bahnhofstraße übersehen. Wie die Polizei weiterhin mitteilt, kollidierte der 42-Jährige bei schlechten Sichtverhältnissen mit einem Verkehrsteiler und überfuhr ein Verkehrszeichen. Das Fahrzeug war nach dem Unfall noch fahrbereit. Am Sprinter entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Unfallschaden am Verkehrszeichen, das bei dem Unfall mit dem Fundament umgerissen wurde, beträgt rund 300 Euro.