Stadtmusikforum lädt zum Schnuppertag ein

Die Musikschule der Stadt Pfullendorf, das Stadtmusikforum, lädt alle Kinder, Eltern und Interessierte, die ein Instrument erlernen oder einen Rhythmikkurs besuchen wollen, zum Schnuppertag ein. Dieser findet am Samstag, 24. Februar, von 9.30 bis 12.30 Uhr statt.

Lehrer aller Fachbereiche stellen Instrumente vor und beraten die Besucher. Diese können auch alle Instrumente ausprobieren. Ob Blockflöte, Klavier, Gitarre, Schlagzeug, Gesang, Streich-, Holz-, oder Blechblasinstrumente: Die Angebote der Musikschule richten sich an jedes Leistungsniveau und jede Altersstufe. Für die Kleinsten gibt es den Musikgarten und die musikalische Früherziehung. Eingeladen sind auch Erwachsene, die neu oder erneut ihre Spielfreude und ihr Talent entdecken möchten. Die Ansprechpartner des Stadtmusikforums stehen außerdem für Neuaufnahmen ins Vor- und Jugendblasorchester sowie in die Stadtmusik zur Verfügung. Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die bereits ein Instrument erlernt haben und sich in einem Orchester einbringen, werden finanziell gefördert.

Interessierte können sich außerdem ans Sekretariat der Musikschule, Telefon: 07552/938 18 72, wenden oder sich während der Sprechstunden dienstags von 10.30 bis 11.30 Uhr, donnerstags von 19.30 bis 20.15 Uhr und freitags von 18.15 bis 19 Uhr unter der Telefonnummer 07552/25 11 16 mit Schulleiter Thomas Stöhr in Verbindung setzen. Darüber hinaus sind Anfragen per E-Mail an die Adresse musikschule@stadt-pfullendorf.de möglich.