Stadtmusik unterhält auf höchstem Niveau

Mit einem anspruchsvollen und, wie es die Vorsitzende Roswitha Hoffmann ausdrückte, gehörgefälligen Konzert hat die Stadtmusik am Samstag ihr Publikum in der fast ausverkauften Stadthalle begeistert. Stadtmusikdirektor Thomas Stöhr hatte ein zweistündiges Programm mit ansprechenden Musikstücken zusammengestellt, die trotz ihres sehr hohen Niveaus Leichtigkeit versprühten.

Am Ende gab’s deshalb frenetischen Applaus, der sich nach der Zugabe, einer sinfonischen Interpretation des Weihnachtslieds „O du fröhliche“, bei der es fast schade war, dass das Publikum zum Mitsingen eingeladen wurde, noch weiter verstärkte. Folgerichtig gingen die Musiker, in deren Reihen die Nachwuchstalente Jannik Weißhaupt am Saxofon und Tim Ruther an der Tuba ihre Bühnenpremiere feierten, erst nach einer Wiederholung des beschwingten Marschs „Jubelklänge“, der zuvor zu den Ehrungen verdienter und treuer Musiker gespielt worden war, von der Bühne.

Start mit Trommelwirbel

Los ging es mit den Trommelwirbeln der spritzigen Ouvertüre zur Oper „Die diebische Elster“ von Gioacchino Rossini und den vier Tänzen des Stücks „Fifth Suite for Band“ des Amerikaners Alfred Reed. Ein Stück, das in fast einer Viertelstunde Volkstänze aus dem Westen Amerikas, Frankreichs, Japans und Israels zusammenführt und schon allein wegen seiner wechselnden Rhythmen höchste Anforderungen an die Musiker stellt.

Ausflug nach „Atlantis“

Nach der Pause unternahmen die Stadtmusiker mit dem jungen Komponisten und Trompeter Alexander Reuber und dessen dramatischer Sinfonie einen Ausflug zur mystischen Insel „Atlantis“, bevor die Musik aus dem berühmten Ballett „Schwanensee“ von Peter Tschaikowsky in einem Arrangement des Schotten John Glenesk Mortimer zu hören war.

„Satiric Dances“, eine schwierige, fast dissonante Komposition, in der der Amerikaner Norman Dello Joio die antiken Komödien des griechischen Dichters Aristophanes verarbeitet, führte zum letzten Stück des Abends, dem fetzig-swingenden Broadway-Klassiker „There’s no Business like Show Business“ , den Irving Berlin 1946 für das Musical „Annie get your Gun“ schrieb.

Mit Charme, Humor und Kompetenz führten als Moderatorenduo Julia Spähler und Philipp Dürr durch den musikalischen Abend in der Stadthalle. Die beiden kündigten die einzelnen Stücke nicht nur an, sondern lieferten dabei dem Publikum auch gleich viele interessante Informationen zu den Komponisten oder zur Geschichte der einzelnen Werke mit.

Ehrungen für drei Urgesteine

Beim Jahreskonzert ehrten der Blasmusikverband und der Verein selbst langjährige und verdiente Mitglieder. Die höchste Auszeichnung verlieh Josef Kugler, Bezirksvorsitzender im Kreis Sigmaringen, an drei Stadtmusik-Urgesteine. Klarinettist Robert Hirling, Hermann Kaister (Saxofon) und Egbert Gsell (Trompete) waren 1968 gemeinsam in die Stadtmusik eingetreten und wurden nach nunmehr fünf Jahrzehnten als aktive Musiker mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und dem Ehrenbrief des Verbands ausgezeichnet. Namens der Stadtmusik überreichte die Vorsitzende Roswitha Hoffmann dazu mit vielen persönlichen Dankesworten eine Urkunde, denn alle drei waren im Lauf der 50 Jahre nicht nur in ihren Registern aktiv, sondern übernahmen auch in leitenden Funktionen Verantwortung für den Verein.

Mit der silbernen Ehrennadel ehrte Kugler Corinna Binsch (Klarinette) und Fabian Münz (Saxofon) und für den jungen Schlagzeuger Julian Schwägler gab es nach zehn Jahren die Ehrennadel in Bronze und die wohlwollende Aufforderung „weiter so“. Zu Ehren der Musikerkollegen hob Dirigent Thomas Stöhr den Taktstock zum Konzertmarsch „Jubelklänge“, der von Ernst Uebel 1926 ursprünglich als Militärmarsch komponiert wurde, aber auch bei großen Ereignissen wie der Krönung der englischen Königin oder den Olympischen Winterspielen in Sapporo erklang.