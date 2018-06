Stadtgeschichte soll vom Parkhaus ins Kloster ziehen

Daran, dass Fremde überrascht, verwundert oder amüsiert reagieren, wenn er sich mit ihnen beim Stadtarchiv verabredet, hat sich Peter Schramm inzwischen gewöhnt. Schließlich dürfte es weltweit nicht allzu viele Archive geben, die in einem Parkhaus untergebracht sind. Nach knapp 20 Jahren hat sich die Idee allerdings auch nicht gerade zur Nachahmung empfohlen: Die beiden Räume sind bis unter die Decke voll mit Akten, Büchern und Ordnern. Ein geeigneter Arbeitsplatz fehlt ebenso wie eine Möglichkeit zum Händewaschen. Die Stadt hofft nun, dass das Provisorium in drei Jahren ein Ende hat. Dann sollen die Archivbestände ins ehemalige Dominikanerinnenkloster an der Hauptstraße umziehen.

Ein Statiker hat für diese Lösung bereits grünes Licht gegeben, inzwischen arbeitet die Verwaltung an einem Raumkonzept für das ehemalige Kloster. Nach dem Wunsch der Stadt soll das Gebäude zwischen 2015 und 2018 für zwei bis drei Millionen Euro saniert werden. Geplant ist unter anderem ein gläserner Aufzug, der eine bessere Verbindung zwischen Ober- und Unterstadt herstellen soll. Im unteren Bereich des Gebäudes wäre genug Platz für die Archivbestände der Stadt. „Diese wären damit auch in der Nähe der Stadtverwaltung untergebracht“, sagt Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp.

Der Transport der Bestände wäre alles andere als ein Sonntagsspaziergang. Wie viele Bücher, Ordner, Schuber und Schuhkartons sich genau in den beiden Archivräumen stapeln, kann vermutlich niemand sagen. Die Rollregale sind allerdings bis ins letzte Fach gefüllt. Schließlich lagern dort sämtliche erhaltenen Rechnungen der Stadt und des Spitals, antiquarische Romane, alte Fotos, Zeitungen und vieles mehr. „Inzwischen habe ich loses Material gesichtet, das etwa 50 Aktenordner füllt“, sagt Peter Schramm.

Vor etwa drei Jahren hat der Historiker und ehemalige Rektor des Staufer-Gymnasiums damit begonnen, Ordnung in die Archivbestände zu bringen. Er hat das Material geordnet, Regale und Bücher beschriftet, ein Findbuch für das spitälische Archiv angelegt. Noch immer ist er damit beschäftigt, historische Dokumente zu sortieren. „Zwischen jedes Blatt kommt ein Anti-Säure-Papier. Um einen Schuber zu füllen, brauche ich dann vier bis fünf Stunden“, sagt Peter Schramm. Ein Ende dieser Arbeit ist beim besten Willen nicht in Sicht. Aufzuhören kommt für Schramm aber trotzdem nicht infrage. „Dass ich mich in der Pflicht sehe, wäre zu viel gesagt. Aber ein wenig Spaß bereitet die Arbeit schon – sonst würde ich sie nicht machen“, sagt Schramm.

Wegen des bevorstehenden Umzugs lässt er es derzeit allerdings etwas langsamer angehen. Anlässlich des Transports ins ehemalige Dominikanerinnenkloster würden die Archivbestände wahrscheinlich ohnehin neu geordnet und katalogisiert. Und auch wenn Peter Schramm persönlich das eine oder andere Buch oder Dokument entbehren könnte: „Wer kann schon entscheiden, ob etwas von Wert ist oder nicht? Die Frage, ob etwas von historischer Bedeutung ist, darf man nicht stellen“, sagt er.

Die bedeutendsten Dokumente der Stadtgeschichte sind derweil nicht in Pfullendorf, sondern in Karlsruhe untergebracht. „Die Filetstücke befinden sich dort im Generalarchiv, zum Beispiel die Gründungsurkunde und ein Katasterplan von 1852“, sagt Schramm. Andere Dokumente lagern im Hauptarchiv in Stuttgart, Gerichtssachen wiederum sind in einem Archiv in Freiburg untergebracht. Dort befindet sich auch das Diözesanarchiv. Diese Anlaufstelle ist vor allem für diejenigen interessant, die Fragen zum eigenen Familienstammbuch haben: „Bis 1870 hat es dazu gar keine staatlichen Akten gegeben, weil für solche Angelegenheiten bis dahin die Kirchenbücher zuständig waren“, sagt Peter Schramm.

Der Historiker blickt dem Umzug des Archivs ins ehemalige Dominikanerinnenkloster mit Vorfreude entgegen. „In den Räumen im Parkhaus ist es einfach zu eng. Außerdem kommt jedes Jahr etwas hinzu – und sei es der Weihnachtsbrief des Bürgermeisters“, sagt er. Die Arbeitsumgebung ist zudem wenig einladend: Wer am Schreibtisch sitzt, blickt auf eine kahle Wand. Die Lichtverhältnisse sind ausbaufähig, die Lüftungsanlage könnte deutlich leiser sein und eine Möglichkeit, sich die Hände zu waschen, gibt es auch nicht. Dabei wirbelt jedes herausgenommene Buch Staub auf. „Man kann hier eigentlich nicht richtig arbeiten“, sagt Peter Schramm. „Deswegen bin ich froh, wenn endlich der Umzug ansteht.“