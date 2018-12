Stadtbücherei startet neues Rückgabe-System

Einen neuen Service bietet die Stadtbücherei Pfullendorf ihren Bibliotheksnutzern: fortan können entliehene Medien zu jeder Zeit und unabhängig von den Öffnungszeiten über das neue Rückgabe-System abgegeben werden. Der wetterfeste und im Glas eingebaute Rückgabe-Kasten ist so konstruiert, dass die Medien zunächst in eine Klappe eingelegt werden und erst beim Schließen der Klappe in den Rollcontainer rutschen. So fallen die Bücher, CDs oder DVDs sanft in den speziellen Auffangbehälter auf eine gepolsterte, federnd aufgehängte Auffangplatte, die sich je nach Füllstand langsam absenkt. Vor der Bibliotheksöffnung werden die Medien dann entnommen, geprüft und zurückgebucht und der Mediencontainer entfernt.

Die Rückgabe-Klappe verriegelt sich damit automatisch, um die Medienrückgabe im Haus direkt abzuwickeln. „Gerade die Nutzer aus dem Umland werden sich freuen, dass sie nun zu jeder Zeit ihre Medien abgeben können“, heißt es vonseiten des Bücherei-Teams. Es ist überzeugt, dass viele von dem neuen Angebot Gebrauch machen werden.