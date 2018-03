Stadt zeichnet Georg Schmidt und Werner Brutscher aus

Die Pfullendorfer Stadtverwaltung hat ihren Mitarbeiter Georg Schmidt für 40 Jahre im öffentlichen Dienst geehrt.

Schmidt war lange Zeit Hausmeister an der Realschule am Eichberg und an der benachbarten Kasimir-Walchner-Schule. Inzwischen hat er das Rentenalter erreicht, übernimmt für die Stadt aber noch Anlagenpflege-Arbeiten in Aach-Linz. Eine Auszeichnung gab es außerdem für Werner Brutscher, der seit 25 Jahren im öffentlichen Dienst arbeitet. Brutscher arbeitet sowohl für das Baurechtsamt als auch für das Stadtbauamt. Zum einen ist er als Baukontrolleur tätig, zum anderen begleitet er Hochbau-Projekte.

Im Beisein von Personalamtsleiterin Marlies Matheis, Bauverwaltungsleiter Josef Waldschütz, Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter und dem Personalratsvorsitzenden Jürgen Seyfried würdigte Bürgermeister Thomas Kugler die Arbeit und das große Engagement der beiden Mitarbeiter. Thomas Kugler überreichte den Jubilaren ihre Urkunden und dankte ihnen für ihren Einsatz.